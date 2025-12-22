fegyveres támadáskommandósokorvvadászatTEK

Fegyverrel támadt az intézkedőkre egy orvvadász Hajdú-Biharban

Egy orvvadászat során tetten ért férfi rátámadt az intézkedő vadászokra, majd lövéseket is leadott. Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított, az egyik fegyveres gyanúsítottat elfogták, társát még keresik.

Munkatársunktól
2025. 12. 22. 14:18
Fegyverropogás törte meg a csendet szombat hajnalban Nyírlugos külterületén, ahol egy orvvadászat során súlyos incidens történt. A Haon.hu értesülései szerint vadászok két fegyveres férfit értek tetten az erdőben, akik engedély nélkül folytattak vadásztevékenységet – írta az Origo.hu.

Fotó: Pixabay

Az intézkedés azonban rövid időn belül erőszakba torkollott. Az egyik gyanúsított rátámadt a vadászokra. Egyiküket puskatussal bántalmazta, majd fegyverrel lövéseket adott le. A támadás körülményei miatt az eset azonnali rendőri beavatkozást igényelt.

 

A fegyveresek ellen a kommandósokat is be kellett vetni

A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, az akcióban a Terrorelhárítási Központ egységei is részt vettek. A hatóságok az egyik feltételezett elkövetőt elfogták, míg a másik férfi felkutatása jelenleg is folyamatban van. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított, a fegyverhasználat pontos körülményeit vizsgálják.

A lövöldözés híre megrázta a település lakóit. A helyiek tudnak a kommandós bevetésről, ugyanakkor megoszlanak a vélemények a feltételezett elkövetőről. Egy idős nyírlugosi lakos úgy nyilatkozott: az érintett férfit kedves, segítőkész embernek ismerte, aki elsősorban az állatai körül élt, és szinte folyamatosan dolgozott.

Mások azonban úgy fogalmaztak, hogy az 50 év körüli férfi – aki korábban vadőrként dolgozott Nyírbélteken, valamint biztonsági őrként is tevékenykedett – konfliktuskereső, nehezen kezelhető személyiség volt. A hatóságok hangsúlyozzák: az ügyben kizárólag a tények és a bizonyítékok alapján döntenek, a fegyveres támadás jogi megítélése a nyomozás lezárását követően válik egyértelművé.

(Borítókép: Pixabay)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

