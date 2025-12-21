orvvadászNyírlugosmezőőrlövöldözésTEK

A TEK kommandósai fogtak el egy orvvadászt

Nyírlugoson megütközést keltett az eset.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 19:37
Orvvadászaton értek egy nyírlugosi férfit és társát szombat hajnalban – írja a Szon. Egyikük a hivatásos személyekre támadt, puskatussal az egyik mezőőrt többször fejbe vágta, majd egy lövést is leadott az irányába, ezután hazament. Oda már a nagy erőkkel kivonuló Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai mentek érte, elfogták és előállították.

A rajtaütés helyszíne. Fotó: Szon/Sipeki Péter

A hírportál az eset után kiutazott a helyszínre, ahol megtudták:

a kommandós akcióról szóló hír futótűzként terjedt a faluban,

de az orvvadász tettére senki nem talált magyarázatot.

– Kedves volt és segítőkész. Csak az állatainak élt, az volt a mindene, állandóan a háza meg a tanya között ingázott, örökké dolgozott – mondta egy helyi idős ember, azonban nem mindenki vélekedett így.

A Szon riportot és videót is készített a helyszínről.

A vármegyei rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított, és vizsgálja az eset körülményeit.

 

Borítókép: Az orvvadász tanyája (Fotó: Szon/Sipeki Péter)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

