A TEK kommandósai fogtak el egy orvvadászt

Orvvadászaton értek egy nyírlugosi férfit és társát szombat hajnalban – írja a Szon. Egyikük a hivatásos személyekre támadt, puskatussal az egyik mezőőrt többször fejbe vágta, majd egy lövést is leadott az irányába, ezután hazament. Oda már a nagy erőkkel kivonuló Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai mentek érte, elfogták és előállították.

A rajtaütés helyszíne. Fotó: Szon/Sipeki Péter

A hírportál az eset után kiutazott a helyszínre, ahol megtudták:

a kommandós akcióról szóló hír futótűzként terjedt a faluban,

de az orvvadász tettére senki nem talált magyarázatot.

– Kedves volt és segítőkész. Csak az állatainak élt, az volt a mindene, állandóan a háza meg a tanya között ingázott, örökké dolgozott – mondta egy helyi idős ember, azonban nem mindenki vélekedett így.

A Szon riportot és videót is készített a helyszínről.

A vármegyei rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított, és vizsgálja az eset körülményeit.