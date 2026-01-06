schiphol nemzetközi repülőtérhavazásAmszterdam

A járatok hatvan százalékát törli az amszterdami repülőtér szerdán

Nem áll el a hóesés.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 21:46
A folytatódó havazás miatt az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér legkevesebb hatszáz járatot töröl szerdán – tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál kedden.

A hollandiai légikikötő, ahol a KLM a fő üzemeltető, péntek óta küzd a fagyos időjárás és a havazás okozta fennakadásokkal. Péntek óta közel háromezer járatot töröltek, mivel egyre kevesebb – és a megnövekedett kereslet miatt nehezen beszerezhető – a repülőgépek teljes felületének jégmentesítéséhez szükséges folyadék. Közölték, hogy mind a 25 jégmentesítő teherautó folyamatosan üzemel.

Naponta körülbelül 85 ezer liter fagyálló fogy el a felszállás előtti hó- és jégmentesítéshez. 

A KLM a nap 24 órájában jégmentesíti a repülőgépeket a naponta szállított jégmentesítő folyadékkal – fogalmazott Anoesjka Aspeslagh, a KLM szóvivője. A szélsőséges időjárási körülmények és a folyadékot szolgáltató vállalat ellátási késedelmei miatt a készletek fogyóban vannak – mondta. Hozzátette, ez a probléma jelenleg egész Európában jelentkezik. Közölte továbbá, hogy alkalmazottakat küldtek a németországi beszállítóhoz további jégmentesítő folyadék beszerzésére.

A hírportál beszámolója szerint a repülőtér közölte, hogy továbbra is bőséges készlettel rendelkezik egy másik típusú jégtelenítő folyadékból, melyet a futópályák jégének és a ráhullott hónak az eltávolítására használnak.

A légitársaságok szerdán Amszterdamban a tervezett 545-ből 327 induló járatot töröltek, valamint 313-at az érkező 539 menetrend szerinti járatból, azaz nagyjából a járatok hatvan százaléka nem indul.

Az induló járatok utasainak jelentős késésekkel számolniuk.

A Holland Királyi Meteorológiai Intézet szerint téli időjárási viszonyokra lehet számítani a következő napokban is Hollandiában, szerda reggelre heves havazást és erős szeleket jelentettek.

A repülőtéren reggel akár négy centiméternyi hó is felhalmozódhat, délutánra pedig további két centiméter hullhat

– közölte az európai légi forgalmat szervező és ellenőrző Eurocontrol. A Schiphol arra kérte a repülőtéren várakozó utasokat, hogy hagyják el a létesítményt, ha a járatukat törölték. A repülőtér szóvivője kilátásba helyezte, hogy ágyakat és pihenőhelyeket helyeznek el a repülőtéren rekedt utasoknak. A légikikötő együttműködik a légitársaságokkal, hogy étellel és italokkal lássa el az utazókat, éjszakára pedig párnákat és takarókat is kiosztanak – tette hozzá.

 

Borítókép: Hókotrók az amszterdami repülőtéren (Forrás: X/Schiphol Airport)

 

