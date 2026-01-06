Rendkívüli

Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt

havazásidőjárásNémeth Lajostélmeteorológia

Németh Lajos elárulta, ez a napokig tartó havazás oka

Nem rendkívüli, de kifejezetten ritka időjárási helyzet alakult ki a Kárpát-medencében, miután egy héten belül négy nedves hullám is elérte a térséget – mondta lapunknak Németh Lajos. A meteorológus közölte, a sarkvidéki hideg és a mediterrán enyhe levegő tartós találkozása okozza az országos havazást. Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy a havazás legnagyobb veszélye jelenleg nem maga az időjárás, hanem a lakosság felkészületlensége.

Munkatársunktól
2026. 01. 06. 17:00
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az, hogy itt néhány napon belül három vagy négy olyan nedves hullám éri el a Kárpát-medencét, mint ami ezt a havazást okozta, rendkívülinek semmiféleképpen nem nevezhető, de meglehetősen ritka – jelezte lapunknak Németh Lajos meteorológus. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úgy döntött, Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására.

A drónnal készült felvételen a behavazott Fő utca Székesfehérváron 2026. január 6-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
A behavazott Fő utca Székesfehérváron 2026. január 6-án. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Német Lajos a – manapság már extrémnek mondható – időjárást azzal magyarázza, hogy jelenleg a Kárpát-medence fölött tartósan összeér az északról szivárgó érkező hideg sarkvidéki, valamint a mediterrán térségből érkező enyhe levegő. Általában egy vagy két ilyen hullám szokott érkezni, most pedig egy héten belül négy – ez okozza az országos havazást. Mivel jelentős enyhülés nem várható, a hótakaró valószínűleg január közepéig is megmarad.

Járókelő a behavazott Andrássy úton 2026. január 6-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Járókelő a behavazott Andrássy úton 2026. január 6-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyes vélekedésekkel ellentétben ez a téli időjárás nincs összefüggésben a klímaváltozással. – Az én ötvenéves praxisomban is számtalanszor volt már ilyen, hogy a két levegőfajta pont fölöttünk találkozott a Kárpát-medencében. Nagyon hasonlít az időjárási helyzet arra, ami az emlékezetes 1987. januári nagy havazást okozta. Az tényleg rendkívüli időjárás volt – emlékeztetett. Szerinte ugyanakkor a globális felmelegedés valós, a XXI. században szinte mindegyik év középhőmérséklete Magyarországon is magasabb volt, mint az előző évé. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy minden évben úgy lesz melegebb a tél, hogy nincsenek benne ilyen lehűlő periódusok.

Autó a behavazott Ferenc körúton Nyíregyházán 2026. január 6-án (Fotó: MTI/Balázs Attila)
Autó a behavazott Ferenc körúton Nyíregyházán 2026. január 6-án. Fotó: MTI/Balázs Attila

Németh Lajos felhívta a figyelmet arra is, hogy ebben az időjárási helyzetben az jelenti a legnagyobb veszélyt a lakosságra, hogy az elmúlt jó néhány esztendőben nem találkoztak olyannal, hogy havas, síkos az út. Ezért volt az elmúlt napokban olyan sok közúti baleset, annak ellenére, hogy a hatóság is felhívta a figyelmet arra, hogy óvatosan vezessenek.

Az emberekben nem alakult még ki az a reflex, hogy bizony, ha esik a hó, akkor nem olyanok az útviszonyok, mint amit az elmúlt teleken nem tapasztaltunk. Amúgy még kettő ilyen hullám, és onnantól kezdve már hozzászoknak az emberek

– mondta a meteorológus.

 

Borítókép: Havazás Budapesten (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Sokba kerülhet, ha nem takarítja el a havat a háza elől

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu