Németh Lajos elárulta, ez a napokig tartó havazás oka

– Az, hogy itt néhány napon belül három vagy négy olyan nedves hullám éri el a Kárpát-medencét, mint ami ezt a havazást okozta, rendkívülinek semmiféleképpen nem nevezhető, de meglehetősen ritka – jelezte lapunknak Németh Lajos meteorológus. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úgy döntött, Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására.

A behavazott Fő utca Székesfehérváron 2026. január 6-án. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Német Lajos a – manapság már extrémnek mondható – időjárást azzal magyarázza, hogy jelenleg a Kárpát-medence fölött tartósan összeér az északról szivárgó érkező hideg sarkvidéki, valamint a mediterrán térségből érkező enyhe levegő. Általában egy vagy két ilyen hullám szokott érkezni, most pedig egy héten belül négy – ez okozza az országos havazást. Mivel jelentős enyhülés nem várható, a hótakaró valószínűleg január közepéig is megmarad.

Járókelő a behavazott Andrássy úton 2026. január 6-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyes vélekedésekkel ellentétben ez a téli időjárás nincs összefüggésben a klímaváltozással. – Az én ötvenéves praxisomban is számtalanszor volt már ilyen, hogy a két levegőfajta pont fölöttünk találkozott a Kárpát-medencében. Nagyon hasonlít az időjárási helyzet arra, ami az emlékezetes 1987. januári nagy havazást okozta. Az tényleg rendkívüli időjárás volt – emlékeztetett. Szerinte ugyanakkor a globális felmelegedés valós, a XXI. században szinte mindegyik év középhőmérséklete Magyarországon is magasabb volt, mint az előző évé. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy minden évben úgy lesz melegebb a tél, hogy nincsenek benne ilyen lehűlő periódusok.

Autó a behavazott Ferenc körúton Nyíregyházán 2026. január 6-án. Fotó: MTI/Balázs Attila

Németh Lajos felhívta a figyelmet arra is, hogy ebben az időjárási helyzetben az jelenti a legnagyobb veszélyt a lakosságra, hogy az elmúlt jó néhány esztendőben nem találkoztak olyannal, hogy havas, síkos az út. Ezért volt az elmúlt napokban olyan sok közúti baleset, annak ellenére, hogy a hatóság is felhívta a figyelmet arra, hogy óvatosan vezessenek.

Az emberekben nem alakult még ki az a reflex, hogy bizony, ha esik a hó, akkor nem olyanok az útviszonyok, mint amit az elmúlt teleken nem tapasztaltunk. Amúgy még kettő ilyen hullám, és onnantól kezdve már hozzászoknak az emberek

– mondta a meteorológus.