El kell fogadni, hogy elveszíthetjük gyerekeinket a háborúban? + videó

„A helyzet különösen súlyos. A világ biztonsági környezete összeomlóban van” – jelentette ki.

Beszéde sokkolta a teremben ülő városvezetőket, írja az Origo.

„A világ összeomlóban van – Európának fel kell készülnie”

A vezérkari főnök azzal indított, hogy a nemzetközi helyzet gyors ütemben romlik: az Egyesült Államok kivonult Európából és Ázsiára koncentrál, Kína 2027-re Tajvan megtámadására készül, Oroszország szerinte 2030-ra készülhet összeütközésre a NATO-val, a Száhel-övezet szétesett, a terrorszervezetek az afrikai kontinensen erősödnek, a Közel-Keleten a gázai terrorakciók óta gyakorlatilag régiós háború zajlik.

A francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében.

Háború várható: El kell fogadnunk, hogy áldozatokkal járhat

A beszéd legsokkolóbb része az volt, amikor Mandon azt mondta:

Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.

A vezérkari főnök szerint Franciaország technológiai és katonai képességei elegendők ahhoz, hogy elrettentse Moszkvát, ám ehhez „lelkierőre és nemzeti eltökéltségre” van szükség. Célja három-négy éven belül olyan felkészültséget elérni, amelytől Oroszország letesz esetleges terjeszkedési törekvéseiről.

A polgármesterekre hárítanák a lakosság felkészítését

Mandon szerint a francia hadsereg – 200 ezer aktív katona – nem elég. A vezérkari főnök kétszeresére, 80 ezer főre növelné a tartalékosállományt. Ehhez azonban a polgármesterek segítségére van szükség, mert ők a „legfontosabb kapocs” a lakosság felé.

Feladatuk többek között a lakosság tájékoztatása a biztonsági helyzetről, a katonák és családjuk letelepedésének segítése (óvoda, iskola, lakhatás), a helyi hadgyakorlatok támogatása, területbiztosítás, együttműködés a katonai parancsnokságokkal.

A beszéd sok polgármestert megdöbbentett; többen sokkolónak, „ggasztónak nevezték. A megszólaló városvezetők közül többen elismerték a fenyegetések valóságát, de kétségüket fejezték ki arról, hogyan lehet erről a lakossággal kommunikálni. Volt, aki azt mondta:

A probléma valós, de hogyan mondjam el az embereknek, hogy készüljenek fel a gyermekeik elvesztésére?

Mások szerint a településeknek és polgármestereknek sincs elegendő eszközük, hiszen a rendőrség, a tűzoltók, a helyi szolgálatok is túlterheltek. Vosges megye vezetői bátor, de súlyos beszédnek nevezték Mandon felszólalását, és jelezték: országos szintű stratégia és közös kommunikációs terv hiányában a lakosság nem fogja érteni a helyzetet.