Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

háborúfigyelmeztetésfelkészüléslakosságfranciavezérkari főnök

El kell fogadni, hogy elveszíthetjük gyerekeinket a háborúban? + videó

Rendkívüli figyelmeztetéssel állt elő Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. A tábornok szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 20. 15:01
Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke Fotó: Benoit Tessier Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Háború készül? A 107. polgármesteri kongresszus zárásaként Mandon nem kertelt: 

Háború
 Fabien Mandon (Fotó: Maires de France)

„A helyzet különösen súlyos. A világ biztonsági környezete összeomlóban van” – jelentette ki. 

Beszéde sokkolta a teremben ülő városvezetőket, írja az Origo.

„A világ összeomlóban van – Európának fel kell készülnie”

A vezérkari főnök azzal indított, hogy a nemzetközi helyzet gyors ütemben romlik: az Egyesült Államok kivonult Európából és Ázsiára koncentrál, Kína 2027-re Tajvan megtámadására készül, Oroszország szerinte 2030-ra készülhet összeütközésre a NATO-val, a Száhel-övezet szétesett, a terrorszervezetek az afrikai kontinensen erősödnek, a Közel-Keleten a gázai terrorakciók óta gyakorlatilag régiós háború zajlik.

A francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében.

Soldiers operate CAESAR vehicles (Camion Equipe d'un Systeme d'Artillerie - Truck equipped with an artillery system) with self-propelled howitzers during maneuvers as part of an artillery demonstration day at the French Army camp of Canjuers, in the Var department, south-eastern France, on October 20, 2025. The artillery demonstration day is organised by the French Army (Armee de Terre) and European defence industry group KNDS. (Photo by Frederic DIDES / AFP)
A francia hadsereg katonái (Fotó: AFP/Frederic Dides)

Háború várható: El kell fogadnunk, hogy áldozatokkal járhat

A beszéd legsokkolóbb része az volt, amikor Mandon azt mondta:

Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.

A vezérkari főnök szerint Franciaország technológiai és katonai képességei elegendők ahhoz, hogy elrettentse Moszkvát, ám ehhez „lelkierőre és nemzeti eltökéltségre” van szükség. Célja három-négy éven belül olyan felkészültséget elérni, amelytől Oroszország letesz esetleges terjeszkedési törekvéseiről.

A polgármesterekre hárítanák a lakosság felkészítését

Mandon szerint a francia hadsereg – 200 ezer aktív katona – nem elég. A vezérkari főnök kétszeresére, 80 ezer főre növelné a tartalékosállományt. Ehhez azonban a polgármesterek segítségére van szükség, mert ők a „legfontosabb kapocs” a lakosság felé.

Feladatuk többek között a lakosság tájékoztatása a biztonsági helyzetről, a katonák és családjuk letelepedésének segítése (óvoda, iskola, lakhatás), a helyi hadgyakorlatok támogatása, területbiztosítás, együttműködés a katonai parancsnokságokkal.

A beszéd sok polgármestert megdöbbentett; többen sokkolónak, „ggasztónak nevezték. A megszólaló városvezetők közül többen elismerték a fenyegetések valóságát, de kétségüket fejezték ki arról, hogyan lehet erről a lakossággal kommunikálni. Volt, aki azt mondta:

A probléma valós, de hogyan mondjam el az embereknek, hogy készüljenek fel a gyermekeik elvesztésére?

Mások szerint a településeknek és polgármestereknek sincs elegendő eszközük, hiszen a rendőrség, a tűzoltók, a helyi szolgálatok is túlterheltek. Vosges megye vezetői bátor, de súlyos beszédnek nevezték Mandon felszólalását, és jelezték: országos szintű stratégia és közös kommunikációs terv hiányában a lakosság nem fogja érteni a helyzetet.

Példátlan figyelmeztetés Európa közepén

A francia vezérkari főnök nyílt háborús vészjelzése jól mutatja, milyen mértékben változott meg Európa biztonsági helyzete az elmúlt években. A francia hadvezetés szerint néhány év múlva kritikus időszak jön Európa életében – és a lakosságot is fel kell készíteni erre.

A beszéd Franciaországban is komoly vitát robbantott ki: vajon tényleg háborúra kell készülni, vagy a hadsereg próbál nyomást gyakorolni a politikára?

Borítókép: Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke (Fotó: AFP/Benoit Tessier) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu