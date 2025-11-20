Orbán Viktor: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

Orbán Viktor a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtés után meglátogatta a Lukács családot is. Ennek kapcsán a közösségi oldalán arról írt, hogy Lukácsék nem azért nevelték fel tiszteséggel a gyerekeiket és építették fel a vállalkozásukat, hogy egy csapat bürokrata tönkretegye az életüket, és az unokáikat is adósságba verje a háború miatt.

Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

– jelentette ki a kormányfő.

Korábban megírtuk, a kormányfőt nagy tömeg fogadta Vácrátóton, ahol háborúellenes aláírásgyűjtést tartottak. Az eseményről a miniszterelnök a közösségi oldalán fotókkal számolt be.

Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!

– fogalmazott a miniszterelnök.