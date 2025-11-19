Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Mindenki Orbán Viktorral akart fotót: Vácrátóton folytatódott a háborúellenes aláírásgyűjtés + videó

Nagy tömeg gyűlt össze Vácrátóton a háborúellenes aláírásgyűjtésen, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. A kormányfő hangsúlyozta: újra meg kell mutatni, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 19:27
Háborúellenes aláírásgyűjtést tartottak Vácrátóton, ahol a miniszterelnök személyesen is jelen volt – derült ki Orbán Viktor posztjából.

Orbán Viktor Vácrátóton (Forrás: Facebook)

A kormányfőt nagy tömeg fogadta. Az eseményről a miniszterelnök a közösségi oldalán fotókkal számolt be. 

Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!

– fogalmazott a miniszterelnök.

Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, aláírásgyűjtést indított a kormánypárt Brüsszel háborús tervei ellen. Orbán Viktor miniszterelnök ennek kapcsán hangsúlyozta: 

újra meg kell mutatnunk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

Borítóképen: Orbán Viktor Vácrátóton (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

