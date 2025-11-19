Mindenki Orbán Viktorral akart fotót: Vácrátóton folytatódott a háborúellenes aláírásgyűjtés + videó

Háborúellenes aláírásgyűjtést tartottak Vácrátóton, ahol a miniszterelnök személyesen is jelen volt – derült ki Orbán Viktor posztjából.

Orbán Viktor Vácrátóton (Forrás: Facebook)

A kormányfőt nagy tömeg fogadta. Az eseményről a miniszterelnök a közösségi oldalán fotókkal számolt be.

Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!

– fogalmazott a miniszterelnök.

Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, aláírásgyűjtést indított a kormánypárt Brüsszel háborús tervei ellen. Orbán Viktor miniszterelnök ennek kapcsán hangsúlyozta:

újra meg kell mutatnunk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

Borítóképen: Orbán Viktor Vácrátóton (Forrás: Facebook)