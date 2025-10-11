Rendkívüli

Orbán Viktor: Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

Orbán Viktor: Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

A mai naptól aláírásgyűjtést indít a kormánypárt Brüsszel háborús tervei ellen. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

Forrás: Facebook2025. 10. 11. 7:56
„Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. 

Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg.

Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek” – írja Orbán Viktor miniszterelnök reggeli bejegyzésében. A kormányfő Dániában világossá tette: a magyarok ebből nem kérnek.

„Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhírbotrányok és jogi ügyeskedés.”

Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is

– hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor világossá tette, hogy ezt nem nézhetik tétlenül.

Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.

Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van – jelentette be Orbán Viktor.


Borítókép: Orbán Viktor kormányfő (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

