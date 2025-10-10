Orbán ViktorRomániaharcosok klubjaTiszamagyar közösségRMDSZ

Orbán Viktor: „Harcolunk az igazságért – harcolj a hazugság ellen!”

Kolozsvárról jelentkezett legújabb bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök, aki az RMDSZ 35. születésnapi kongresszusán vesz részt. A kormányfő a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében méltatta az erdélyi magyar közösség erejét és az RMDSZ politikai súlyát, ugyanakkor kemény kritikát fogalmazott meg az ukrán kormány felé is.

Magyar Nemzet
Forrás: Harcosok Klubja2025. 10. 10. 16:34
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta:

Orbán Viktor
Orbán Viktor (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

35 éve kevesen gondoltuk volna, hogy az erdélyi magyarok pártja nemcsak meghatározó tagja lesz a román kormánynak, de a kongresszusán tiszteletét teszi a magyar mellett a román miniszterelnök is. Nagy dolog.

A miniszterelnök hozzátette, hogy Románia nehéz évek elé néz, de az erdélyi magyar közösségek erősek és összetartóak.

„Van egy tapasztalt elnökük, Kelemen Hunor személyében, tehetséges polgármestereik és összetartó közösségeik. Számíthatnak ránk, ahogy mi is számíthatunk rájuk” – fogalmazott a miniszterelnök.

A bejegyzésben tréfásan fogalmazott:

Romániában azért tartanak négyévente választást, hogy az RMDSZ megtudja, kivel fog kormányozni.

Orbán Viktor a Tisza applikációról

A miniszterelnök ugyanakkor élesen bírálta az ukrán kormányt, miután nyilvánosságra került, hogy kiszivárogtak az ukrán Tisza-applikációt használó szimpatizánsok adatai. Orbán Viktor szerint az ukrán vezetés „még a saját szimpatizánsaira sem tud vigyázni”.

„Eddig tagadták, most elismerték. Persze szerintük ezért is mi vagyunk a hibásak. Az igazság ennél egyszerűbb: még a saját szimpatizánsaikra se tudnak vigyázni. Egy országra hogy tudnának? Sehogy. Az ukránok már a tiszás spájzban vannak” – írta.

A miniszterelnök ezután Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjához is gratulált, elismerve a világhírű magyar író teljesítményét:

Politika ide vagy oda, Krasznahorkai László Nobel-díja nagy királyság! Gratulálunk!

Orbán Viktor posztját a Harcosok Klubjára jellemző jelszóval zárta: 

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zemplényi Lili Naómi
idezojelekIlhan Kyuchyuk

Egy ukrán- és migrációpárti, genderaktivista képviselőnek köszönheti Magyar Péter a mentelmi jogát

Zemplényi Lili Naómi avatarja

Kicsoda Ilhan Kyuchyuk, aki kiállt Dobrev, Salis és Magyar mentelmi joga mellett?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu