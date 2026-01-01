Ukrajna nem léphet be a NATO-ba

A miniszter egyúttal megerősítette, hogy Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja, és szerinte az országnak már az Európai Unióban való léttel is problémái lesznek. A politikus arra is kitért, hogy Ukrajnának esélye volt a háború 2022-es befejezésére, azonban nem élt ezzel a lehetőséggel.

Magyarország sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban nem támogatja Ukrajna tagságát

Orbán Viktor miniszterelnök több alkalommal hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja az ukránok uniós tagságát, ahogyan Ukrajna NATO-tagságát sem. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Ukrajna uniós csatlakozása a háború bevitelét és az uniós pénzek kivitelét jelentené, ami a legrosszabb forgatókönyv Magyarország számára.

Borítókép: Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter (Fotó: AFP)