Ukrajna nem léphet be a NATO-ba

Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter szerint a NATO kell hogy ellása a kontinens védelmét. A politikus emellett azt is kijelentette, hogy Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 19:56
Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter szerint Európa és a NATO nem vezetheti egyszerre a kontinens védelmét, ő pedig a NATO-ra szavaz. A politikus egyúttal jelezte, hogy Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja – írja az Origo. 

A szlovák miniszter szerint Ukrajna nem lesz a NATO tagja
A szlovák miniszter szerint Ukrajna nem lesz a NATO tagja 
Vagy a NATO-ban vagyunk, és akkor nincs rá szükségünk, vagy Európában vagyunk 

– mondta a szlovák védelmi miniszter egy közös európai hadsereg létrehozásáról.

A miniszter egyúttal megerősítette, hogy Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja, és szerinte az országnak már az Európai Unióban való léttel is problémái lesznek. A politikus arra is kitért, hogy Ukrajnának esélye volt a háború 2022-es befejezésére, azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. 

Magyarország sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban nem támogatja Ukrajna tagságát

Orbán Viktor miniszterelnök több alkalommal hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja az ukránok uniós tagságát, ahogyan Ukrajna NATO-tagságát sem. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Ukrajna uniós csatlakozása a háború bevitelét és az uniós pénzek kivitelét jelentené, ami a legrosszabb forgatókönyv Magyarország számára. 

