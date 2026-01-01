Ukrajna nem léphet be a NATO-ba

Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter szerint Európa és a NATO nem vezetheti egyszerre a kontinens védelmét, ő pedig a NATO-ra szavaz. A politikus egyúttal jelezte, hogy Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja – írja az Origo.
Vagy a NATO-ban vagyunk, és akkor nincs rá szükségünk, vagy Európában vagyunk
– mondta a szlovák védelmi miniszter egy közös európai hadsereg létrehozásáról.
