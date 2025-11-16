A NATO kitart Ukrajna mellett

A NATO annak ellenére költ négyszázmilliót Ukrajnára, hogy az ország történetének legnagyobb, az elnökig érő korrupciós botránya látott nemrég napvilágot – írja az Origo.

Mark Rutte, a NATO főtitkára Fotó: OLIVER BERG / DPA

Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország úgy döntött, finanszírozza Ukrajna újabb fegyvervásárlását. Az ezt biztosító programról még szeptemberben döntöttek. Mint ismeretes, Donald Trump amerikai elnök hangos kritikusa volt az Egyesült Államok pénzügyi döntéseinek Ukrajnát illetően.

Trump ennek kapcsán jelezte, hogy nem finanszírozza tovább Ukrajna fegyverszükségleteit, azonban a NATO számára engedélyezik a fegyverek vásárlását és továbbadását.

Ez azonban természetesen súlyos milliókba kerül, a friss szállítmány a becslések szerint négyszázmillió eurót tesz majd ki. Eközben azonban Ukrajna történetének legnagyobb korrupciós ügye látszik kibontakozni.