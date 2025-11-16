UkrajnaNATOkorrupció

A NATO kitart Ukrajna mellett

Négyszázmillió euróért vásárol a katonai szövetség fegyvereket Ukrajnának. A NATO terveit nem ingatta meg, hogy a legújabb ukrán korrupciós botrány szálai egészen Volodimir Zelenszkij elnökig érnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 14:25
Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Mark Rutte Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP
A NATO annak ellenére költ négyszázmilliót Ukrajnára, hogy az ország történetének legnagyobb, az elnökig érő korrupciós botránya látott nemrég napvilágot – írja az Origo.

Mark Rutte a Nato főtitkára Fotó: OLIVER BERG / DPA
Mark Rutte, a NATO főtitkára Fotó: OLIVER BERG / DPA

Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország úgy döntött, finanszírozza Ukrajna újabb fegyvervásárlását. Az ezt biztosító programról még szeptemberben döntöttek. Mint ismeretes, Donald Trump amerikai elnök hangos kritikusa volt az Egyesült Államok pénzügyi döntéseinek Ukrajnát illetően. 

Trump ennek kapcsán jelezte, hogy nem finanszírozza tovább Ukrajna fegyverszükségleteit, azonban a NATO számára engedélyezik a fegyverek vásárlását és továbbadását. 

Ez azonban természetesen súlyos milliókba kerül, a friss szállítmány a becslések szerint négyszázmillió eurót tesz majd ki. Eközben azonban Ukrajna történetének legnagyobb korrupciós ügye látszik kibontakozni. 

Mint arról lapunk is beszámolt, az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij üzlettársát Timur Mindicset nemrég megvádolta a hatóság, hogy korrupciós hálózatot üzemeltetett. A nyomozók szerint ehhez Mindics politikai kapcsolatait is bevetette, amik egészen az elnökig értek. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Mark Rutte (Fotó: AFP)

