Kétszer kellett újraéleszteni egy kislányt a Városligetben

A kétségbeesett szülők kénytelenek voltak tétlenül végignézni a gyermekük haláltusáját, miközben a helyszínre érkező rendőrök haladéktalanul megkezdték az újraélesztést. A járőrök gyors döntéshozatala és precíz szaktudása végül sorsdöntőnek bizonyult, és sikerült visszahozniuk a kislányt az életbe.

2025. 12. 27. 16:54
Fotó: Ladóczki Balázs
Megrázó jeleneteknek voltak tanúi a Városliget látogatói: egy hónappal ezelőtt egy spanyol házaspár kislánya váratlanul összeesett és életveszélyes állapotba került. A Vajdahunyad vára közelében lezajlott dráma során két rendőr és egy polgárőr példás együttműködése hozott megváltást, akik közös erővel küzdöttek a gyermek stabilizálásáért a mentők kiérkezéséig – írta az Origo.hu.

Egy 16 hónapos kislány életéért kellett küzdeni kétszer is (Illusztráció)
Fotó: Gábor Zoltán 
Fotó: Gábor Zoltán

Még vizsgálják, mitől lehetett rosszul a kislány

November utolsó napjaiban, az esti szürkületben vált válságossá egy alig 16 hónapos kisgyermek állapota a Városligetben. A helyszínre siető egyenruhások késlekedés nélkül nekiláttak a kisgyermek újraélesztésének, speciális mellkaskompressziót alkalmazva, miközben a sokktól megbénult szülők reményvesztetten figyelték a mentést.

Bár a kislány keringése átmenetileg visszatért és a járőrkocsiban felsírt, a veszély nem múlt el: a gyermek hirtelen újra eszméletét vesztette és elnémult. A rendőröknek így másodszor is meg kellett vívniuk a harcot az életéért, és az ismételt beavatkozás újra eredményesnek bizonyult. A mentők kórházba való érkezésekor a kicsi már stabil állapotban volt, így rendőri kísérettel, sürgősséggel szállíthatták az egészségügyi intézménybe. A hirtelen rosszullét pontos okait a szakorvosok jelenleg is vizsgálják.

Míg a Városligetben a rendőrök hősies küzdelme végül sikerrel járt, az ország más pontjain, sajnos, több család számára is gyásszal telt az ünnep, miután tragikus kimenetelű események törték meg a karácsonyi nyugalmat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)


