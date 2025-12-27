mávakciónyugati pályaudvartetőszerkezettetőpályaudvarfigyelem

Négyfős társaság mászott fel a Nyugati pályaudvar tetejére, reagált a MÁV a történtekre

Vakmerő és kockázatos akciót hajtott végre egy fiatalokból álló csoport a Nyugati pályaudvaron, amikor a tökéletes közösségi médiás tartalom reményében az épület tetőpereméig kúsztak fel. A történtek után a MÁV határozott közleményben hívta fel a figyelmet a vasútüzemi területek szigorú szabályaira, hangsúlyozva, hogy az ilyen jellegű szabályszegések nemcsak tilosak, hanem akár végzetes kimenetelűek is lehetnek.

Munkatársunktól
2025. 12. 27. 16:45
Forrás: Ringier-archívum
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy fiatal december 23-án a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetére felkapaszkodva készített magáról felvételeket. A társaság a külső szervízlétrákon jutott fel a magasba, ahonnan látványosan integettek a járókelőknek, ám a kockázatos akció nem maradt következmények nélkül. A MÁV vezetése haladéktalanul reagált a történtekre, és belső vizsgálat keretében tisztázza, hogyan juthattak fel illetéktelenek az épület tetejére – írta az Origo.hu.

Reagált a MÁV a nyugatira felmászott társaság esetére
Reagált a MÁV a Nyugati tetejére felmászott fiatalok esete kapcsán
(Forrás: Facebook)

Nem hagyta szó nélkül a MÁV

A felvételek tanúsága szerint a négy fiatalból álló csoport a tető legszélén egyensúlyozva, mobiltelefonnal a kézben készített szelfiket. A szemtanúk szerint a társaság tagjai a magasból integetve próbálták magukra vonni a járókelők figyelmét, teljesen figyelmen kívül hagyva a rájuk leselkedő veszélyt.

A MÁV Zrt. határozottan elítélte a felelőtlen akciót, emlékeztetve mindenkit, hogy a vasút üzemi területeire és építményeire engedély nélkül belépni tilos és életveszélyes. A vasúttársaság hangsúlyozta, a fiatalok csak a vakszerencsének köszönhetik, hogy a kaland nem végződött balesettel. 

Az ügynek jogi következményei is lesznek, ugyanis a vállalat ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen, ezzel párhuzamosan pedig belső vizsgálat indult a biztonsági hiányosságok feltérképezésére.

Míg az ünnepi időszakban egyesek a Nyugati pályaudvar tetején hajszolták az adrenalint, Sándorfalván egy egészen más jellegű, rejtélyes incidens borzolta a kedélyeket, ahol egy ismeretlen „bejglifaló” dézsmálta meg a karácsonyi süteményeket.

Borítókép: A Nyugati homlokzata (Forrás: Ringier-archívum)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Olvasói levél
idezojelekmagyar péter

Soros-bérencek és agyhalottak

Olvasói levél avatarja

Ursula von der Leyen, Bod Péter Ákos, Mark Rutte és Magyar Péter – négy különböző személy, viszont ebben közösek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu