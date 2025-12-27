Négyfős társaság mászott fel a Nyugati pályaudvar tetejére, reagált a MÁV a történtekre

Négy fiatal december 23-án a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetére felkapaszkodva készített magáról felvételeket. A társaság a külső szervízlétrákon jutott fel a magasba, ahonnan látványosan integettek a járókelőknek, ám a kockázatos akció nem maradt következmények nélkül. A MÁV vezetése haladéktalanul reagált a történtekre, és belső vizsgálat keretében tisztázza, hogyan juthattak fel illetéktelenek az épület tetejére – írta az Origo.hu.

Reagált a MÁV a Nyugati tetejére felmászott fiatalok esete kapcsán

Nem hagyta szó nélkül a MÁV

A felvételek tanúsága szerint a négy fiatalból álló csoport a tető legszélén egyensúlyozva, mobiltelefonnal a kézben készített szelfiket. A szemtanúk szerint a társaság tagjai a magasból integetve próbálták magukra vonni a járókelők figyelmét, teljesen figyelmen kívül hagyva a rájuk leselkedő veszélyt.

A MÁV Zrt. határozottan elítélte a felelőtlen akciót, emlékeztetve mindenkit, hogy a vasút üzemi területeire és építményeire engedély nélkül belépni tilos és életveszélyes. A vasúttársaság hangsúlyozta, a fiatalok csak a vakszerencsének köszönhetik, hogy a kaland nem végződött balesettel.

Az ügynek jogi következményei is lesznek, ugyanis a vállalat ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen, ezzel párhuzamosan pedig belső vizsgálat indult a biztonsági hiányosságok feltérképezésére.

Borítókép: A Nyugati homlokzata (Forrás: Ringier-archívum)