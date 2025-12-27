Bejgliharapó fantom tűnt fel Sándorfalván

A Csongrád-Csanád vármegyei Sándorfalva karácsonyi nyugalmát szokatlan eset zavarta meg idén: egy ismeretlen „bejgliharapó” bukkant fel a településen. A történet elsőre viccnek tűnhet, de nem az. A hír gyorsan elterjedt a helyiek körében az Origo szerint. Az ünnepi időszak legfurcsább története elkezdett önálló életet élni.
A sándorfalvi bejgliharapó rejtélye
A közösségi média egyik zárt csoportjába tették fel azt a fotót, amely a helyi sajtóhoz is eljutott. Egy frissen készített, még nyers bejgli látható rajta, amelyet egy sándorfalvi család az ablakpárkányra tett ki hűlni. Amikor a háziasszony visszatért a konyhába, megdöbbentő látvány fogadta.
A süteményből valaki – vagy valami – jókora darabot kiharapott.
Nem egy falatról volt szó. Szabályos harapásnyomok, letépett tésztadarabok és eltűnt töltelék jelezte,
hogy az „elkövető” módszeresen végigrágta a bejgli gerincét.
Nem kívánok neked karácsonyra mást, csak hogy vigyen el a cifra f…sás
– üzente a bejglit készítő háziasszony a bejgliharapónak.
Ember vagy állat a bejgliharapó fantom?
Egyesek szerint egy kutya lehetett a tettes, mások azonban úgy gondolják, ilyen feltűnően szabályos harapásnyomokat csak egy különösen vakmerő – és igencsak éhes – ember hagyhatott maga után. Többen is rámutattak, hogy a nyomok gyanúsan rendezettek. Egy tanulság mindenesetre már most levonható: az ablakpárkány nem jó hely egy bejglinek, amely sehol sincs igazán biztonságban. Egy pillanatra sem érdemes szem elől téveszteni!
