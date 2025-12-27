sándorfalvakarácsonyi bejgliünnepekrerejtélya sándorfalvi bejgliharapó rejtélyebejgliharapó rejtélyemcdriveháziasszonysüteménykarácsony

Bejgliharapó fantom tűnt fel Sándorfalván

Karácsony után is lázban tartja a Csongrád-Csanád vármegyei Sándorfalva lakóit a különös eset: máig nem tudni, mi – vagy ki – harapott bele az ablakpárkányra kitett bejglibe. A „bejgliharapó” rejtélye az ünnepek fő beszédtémájává vált.

Munkatársunktól
2025. 12. 27. 12:01
A Csongrád-Csanád vármegyei Sándorfalva karácsonyi nyugalmát szokatlan eset zavarta meg idén: egy ismeretlen „bejgliharapó” bukkant fel a településen. A történet elsőre viccnek tűnhet, de nem az. A hír gyorsan elterjedt a helyiek körében az Origo szerint. Az ünnepi időszak legfurcsább története elkezdett önálló életet élni.

A sándorfalvi bejgliharapó rejtélye foglalkoztatja a helyieket, ami nem is csoda, nézzék milyen csúnyán elbánt ezzel a mákos bejglivel!
A sándorfalvi bejgliharapó rejtélye foglalkoztatja a helyieket, ami nem is csoda, nézzék, milyen csúnyán elbánt ezzel a mákos bejglivel! (Forrás: Facebook)

A sándorfalvi bejgliharapó rejtélye

A közösségi média egyik zárt csoportjába tették fel azt a fotót, amely a helyi sajtóhoz is eljutott. Egy frissen készített, még nyers bejgli látható rajta, amelyet egy sándorfalvi család az ablakpárkányra tett ki hűlni. Amikor a háziasszony visszatért a konyhába, megdöbbentő látvány fogadta. 

A süteményből valaki – vagy valami – jókora darabot kiharapott. 

Nem egy falatról volt szó. Szabályos harapásnyomok, letépett tésztadarabok és eltűnt töltelék jelezte, 

hogy az „elkövető” módszeresen végigrágta a bejgli gerincét.

Nem kívánok neked karácsonyra mást, csak hogy vigyen el a cifra f…sás

– üzente a bejglit készítő háziasszony a bejgliharapónak. 

Ember vagy állat a bejgliharapó fantom?

Egyesek szerint egy kutya lehetett a tettes, mások azonban úgy gondolják, ilyen feltűnően szabályos harapásnyomokat csak egy különösen vakmerő – és igencsak éhes – ember hagyhatott maga után. Többen is rámutattak, hogy a nyomok gyanúsan rendezettek. Egy tanulság mindenesetre már most levonható: az ablakpárkány nem jó hely egy bejglinek, amely sehol sincs igazán biztonságban. Egy pillanatra sem érdemes szem elől téveszteni!

