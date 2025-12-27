NNGYKNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központlégszennyezettség

Veszélyessé vált a levegő Magyarországon, ezek a városok érintettek

Több település is a legsúlyosabb szennyezettségi kategóriába esik.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 27. 10:35
Fotó: JENS BUTTNER Forrás: DPA
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A US soldier from the Eighth Army wears a gas mask during the Expert Soldier, Infantry and Medic Badge (E3B) competition at the Rodriguez Live Fire Complex in Pocheon on April 19, 2024. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)
Illusztráció: Veszélyessé vált a levegő Magyarország egyes helyein (Fotó: JUNG YEON-JE / AFP)

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A szombaton közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok és Sajószentpéter levegőjének minősége, Kazincbarcikáé pedig egészségtelen.

Mosonmagyaróvár, Tatabánya, Békéscsaba, Salgótarján és Miskolc levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: DPA / JENDPA)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

