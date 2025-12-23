Megvan a válasz: lesz fehér karácsony idén? + videó

Síkvidéken kicsi az esély megmaradó hóra szenteste, de a nyugati, délnyugati tájakon lehet vékony, olvadó hóréteg, míg a dunántúli hegyekben akár vastagabb hótakaró is kialakulhat. Karácsony első napján, csütörtökön már csak kisebb mennyiségű hó várható, és karácsony végére egyre nagyobb területen kisüt a nap – derül ki a HungaroMet videójából.

Kiderült, lesz-e hó karácsonykor (Fotó: Pexels)

Az előrejelzés szerint Magyarország időjárását a tőlünk délnyugatra található ciklon és a tőlünk északra található anticiklon együttesen alakítja. Ezek valamelyest közelebb kerülnek egymáshoz, így erősödik a szél, ezzel pedig északkeleti áramlással hidegebb levegő érkezik az ország fölé.

Kedd éjszaka még borult idő várható. A ciklon csapadékzónája megérkezik a Dunántúlra, ahol nagy területen várható eső. Keletebbre csak időszakos csapadék lehet, azonban ahogy északkelet felől megérkezik a hidegebb levegő, úgy az Északi-középhegységben már lehet havas eső, illetve havazás,

de megmaradó hó nem várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.

Ilyen lesz az idő karácsonykor

Szerdán, szenteste napján napközben folytatódik a borult idő, és főként a nyugati, délnyugati tájakon további csapadékra kell számítani, az eső pedig egyre inkább havas esőbe, illetve havazásba válthat.

Síkvidéken megmaradó hóra kicsi az esély, csak vékony olvadozó hóréteg jöhet össze a nyugati, délnyugati tájakon, a dunántúli hegyekben azonban akár vastagabb hótakaró is kialakulhat.

Máshol kevés az esély csapadékra és az északkeleti tájakon még a felhőzet is szakadozottabbá válhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 2 és 8 fok között alakul szerdán, emellett pedig nagyobb területen megélénkül, megerősödik az északkeletire forduló szél.

Csütörtökön, karácsony első napján a nyugati, délnyugati tájakon

még lehet kisebb mennyiségű hó,

de ezt követően északkelet felől megérkezik a szárazabb levegő, és karácsony végére egyre nagyobb területen kisüt a nap. Nagyobb területen visszatérnek az éjszakai fagyok.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.