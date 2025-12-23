karácsonyajándékélő állat

Semmiképpen ne adjunk karácsonykor ilyen ajándékot a gyereknek

A legtöbb szülő impulzusból vásárol kisállatot a gyermekének. Az állatorvos figyelmeztet, ennek komoly veszélyei vannak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 23. 10:53
A Fehér Ház karácsonyfája Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ne legyen élő állat a karácsonyfa alatt! – szólított fel az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos keddi közleményében. Ovádi Péter azt írta: karácsony közeledtével könnyű azt hinni, hogy egy kölyökkutya vagy kiscica a tökéletes meglepetés: csillogó szemek, taps, fotók, nagy ölelés.

A fox terrier fajtájú kutya több tucatnyi csirkét pusztított el, amit a vadász megelégelt és lelőtte az ebet. Pexels.com/Fabian Köhler
Illusztráció

Csakhogy a pillanat varázsa után rögtön jön a valóság: etetés, szobatisztaságra nevelés, állatorvos, oltások, felszerelés, idő, türelem – és mindez nem két hétig, hanem éveken át. Ovádi Péter szerint épp ezért fontos, hogy az ünnepi időszakban megálljunk egy percre: a szeretet ünnepén se tegyük kockára egy állat sorsát egy hirtelen döntéssel.

A tapasztalatok alapján az ünnepek környékén felerősödik az impulzusból történő állatvásárlás, és ezzel együtt nő annak az esélye is, hogy a fa alá ajándékként kerülő állat rövid időn belül nehéz helyzetbe kerül – hívta fel a figyelmet a kormánybiztos. Nem rossz szándékból, egyszerűen sokan csak utólag szembesülnek azzal, hogy az állattartás nem romantikus jelenetek sorozata, hanem mindennapi felelősség – tette hozzá.

Amikor ez a felismerés túl későn érkezik, az állat lehet az, aki fizet érte: elhanyagolás, rossz tartási körülmények vagy menhelyre kerülés formájában – közölte. 

A közlemény szerint Koska Hedvig állatorvos is erre figyelmeztet: a karácsonyi kedvenc gyakran úgy kerül új otthonba, hogy a család nincs felkészülve sem anyagilag, sem tudásban, sem időbeosztásban.

Ilyenkor tipikusan előkerülnek a megelőzhető problémák: a nem megfelelő etetés (alultápláltság vagy elhízás), az elmaradó védőoltások és parazitamentesítés, a késlekedő állatorvosi ellátás, illetve a nem biztonságos az állat igényeinek nem megfelelő környezet.

Ezek nem kis hibák, valódi, hosszan tartó szenvedést okozhatnak az állatnak és sokszor a családnak is – hangsúlyozta a szakember.

Ha az ajándékozás szándéka mögött az van, hogy a gyerek régóta vágyik állatra, és a család valóban nyitott is rá, akkor érdemes az ünnepi meglepetést átfordítani felkészüléssé. Ajándék lehet maga a tudás és a döntésre szánt idő: közös beszélgetés arról, ki mit vállal (séta, etetés, költségek), milyen állat illik az életmódhoz, és mi történik nyaraláskor, betegségnél, költözésnél. Ebben segítség lehet a Gazdijogsi is, ami kifejezetten a felelős állattartáshoz ad támpontokat, így az „akarom” mellé odakerülhet a „tudom is, mivel jár” – olvasható a közleményben.

Ha kedves és állatbarát ajándékot keresünk, bőven van lehetőség úgy örömet okozni, hogy közben nem tesszük kiszámíthatatlanná egy élőlény életét, ilyen lehet például egy menhely támogatása célzott adománnyal vagy önkéntes segítséggel, egy virtuális örökbefogadás, ami egy konkrét állat ellátását segíti, vagy olyan könyv/kiadvány, ami valódi felkészülést ad a családnak – hangsúlyozta tájékoztatójában a kormánybiztos.

Ezekben az a közös, hogy nem egy pillanatra szólnak, hanem felelősséget és együttérzést tanítanak, és közben valódi segítséget jelentenek – tette hozzá.

Ovádi Péter üzenete szerint a karácsonyfa alá ne élő állat kerüljön, hanem átgondolt döntés és biztos háttér; ha pedig egyszer eljön az igazi örökbefogadás vagy vásárlás ideje, akkor az már nem meglepetés lesz, hanem tudatos, jól előkészített, mindenki számára biztonságos kezdet.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu