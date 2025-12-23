Semmiképpen ne adjunk karácsonykor ilyen ajándékot a gyereknek

– Ne legyen élő állat a karácsonyfa alatt! – szólított fel az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos keddi közleményében. Ovádi Péter azt írta: karácsony közeledtével könnyű azt hinni, hogy egy kölyökkutya vagy kiscica a tökéletes meglepetés: csillogó szemek, taps, fotók, nagy ölelés.

Illusztráció

Csakhogy a pillanat varázsa után rögtön jön a valóság: etetés, szobatisztaságra nevelés, állatorvos, oltások, felszerelés, idő, türelem – és mindez nem két hétig, hanem éveken át. Ovádi Péter szerint épp ezért fontos, hogy az ünnepi időszakban megálljunk egy percre: a szeretet ünnepén se tegyük kockára egy állat sorsát egy hirtelen döntéssel.

A tapasztalatok alapján az ünnepek környékén felerősödik az impulzusból történő állatvásárlás, és ezzel együtt nő annak az esélye is, hogy a fa alá ajándékként kerülő állat rövid időn belül nehéz helyzetbe kerül – hívta fel a figyelmet a kormánybiztos. Nem rossz szándékból, egyszerűen sokan csak utólag szembesülnek azzal, hogy az állattartás nem romantikus jelenetek sorozata, hanem mindennapi felelősség – tette hozzá.

Amikor ez a felismerés túl későn érkezik, az állat lehet az, aki fizet érte: elhanyagolás, rossz tartási körülmények vagy menhelyre kerülés formájában – közölte.

A közlemény szerint Koska Hedvig állatorvos is erre figyelmeztet: a karácsonyi kedvenc gyakran úgy kerül új otthonba, hogy a család nincs felkészülve sem anyagilag, sem tudásban, sem időbeosztásban.

Ilyenkor tipikusan előkerülnek a megelőzhető problémák: a nem megfelelő etetés (alultápláltság vagy elhízás), az elmaradó védőoltások és parazitamentesítés, a késlekedő állatorvosi ellátás, illetve a nem biztonságos az állat igényeinek nem megfelelő környezet.

Ezek nem kis hibák, valódi, hosszan tartó szenvedést okozhatnak az állatnak és sokszor a családnak is – hangsúlyozta a szakember.

Ha az ajándékozás szándéka mögött az van, hogy a gyerek régóta vágyik állatra, és a család valóban nyitott is rá, akkor érdemes az ünnepi meglepetést átfordítani felkészüléssé. Ajándék lehet maga a tudás és a döntésre szánt idő: közös beszélgetés arról, ki mit vállal (séta, etetés, költségek), milyen állat illik az életmódhoz, és mi történik nyaraláskor, betegségnél, költözésnél. Ebben segítség lehet a Gazdijogsi is, ami kifejezetten a felelős állattartáshoz ad támpontokat, így az „akarom” mellé odakerülhet a „tudom is, mivel jár” – olvasható a közleményben.