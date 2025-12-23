Borongós karácsonyvárás: szomorkodik szenteste előtt az időjárás + videó

Többnyire borult, párás idő várható, legfeljebb kisebb területeken szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet – írja előrejezésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szitálás helyenként előfordulhat.

A délutáni óráktól a Dunántúlon nagyobb területen lehet számítani esőre, míg északkeleten csak elszórtan és kisebb mennyiségben hullhat csapadék. A keleties szél gyenge, helyenként mérsékelt marad.

A nappali csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul,

késő estére 0 és 6 fok közé hűl le a levegő.

Ilyen időnk lesz karácsonykor

Szenteste napján is jellemző lesz a borult, párás idő, miközben délnyugat felől sokfelé elered az eső. Az Alpokalján és a hegyvidéki területeken az esőt havas eső, hó válthatja fel. A Dunától keletre inkább csak elszórtan fordulhat elő szitálás, gyenge eső. A hőmérséklet többnyire +3, +4 fok körül alakul.

Karácsony első napján az ország délnyugati kétharmadán marad a borongós égbolt.

Vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, délnyugat felé haladva egyre inkább havas eső, vizes hó formájában.

Északkeleten ezzel szemben csapadék nem valószínű, sőt a nap is kisüthet. Az északkeleti szél élénk marad. Délután nagyjából +4 fok körüli értékeket mérhetünk.

Karácsony második napján északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen válik napossá az idő. Délnyugaton azonban

még elszórtan előfordulhat havas eső, vagy szitálás,

mivel ott estig borult maradhat az ég. Hajnalban -8 és +2 fok közötti minimumokra számíthatunk, a derült északkeleti tájakon erős fagy is kialakulhat. Kora délután +1 és +7 fok között alakul a hőmérséklet – áll a Köpönyeg előrejelzésében.