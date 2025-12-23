esőidőjárásszitálásHungaroMet Nonprofit Zrthavas eső

Borongós karácsonyvárás: szomorkodik szenteste előtt az időjárás + videó

Ború, pára, szitálás – nagy változást nem ígér keddre sem időjárás. A nappali csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Zrt., Koponyeg.hu2025. 12. 23. 6:26
Fotó: Sándor Judit
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Többnyire borult, párás idő várható, legfeljebb kisebb területeken szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet – írja előrejezésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Szitálás helyenként előfordulhat. 

A délutáni óráktól a Dunántúlon nagyobb területen lehet számítani esőre, míg északkeleten csak elszórtan és kisebb mennyiségben hullhat csapadék. A keleties szél gyenge, helyenként mérsékelt marad.

 A nappali csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul,

 késő estére 0 és 6 fok közé hűl le a levegő.

 

Ilyen időnk lesz karácsonykor

Szenteste napján is jellemző lesz a borult, párás idő, miközben délnyugat felől sokfelé elered az eső. Az Alpokalján és a hegyvidéki területeken az esőt havas eső, hó válthatja fel. A Dunától keletre inkább csak elszórtan fordulhat elő szitálás, gyenge eső. A hőmérséklet többnyire +3, +4 fok körül alakul. 
Karácsony első napján az ország délnyugati kétharmadán marad a borongós égbolt.  

Vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, délnyugat felé haladva egyre inkább havas eső, vizes hó formájában. 

Északkeleten ezzel szemben csapadék nem valószínű, sőt a nap is kisüthet. Az északkeleti szél élénk marad. Délután nagyjából +4 fok körüli értékeket mérhetünk.
Karácsony második napján északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen válik napossá az idő. Délnyugaton azonban 

még elszórtan előfordulhat havas eső, vagy szitálás, 

mivel ott estig borult maradhat az ég. Hajnalban -8 és +2 fok közötti minimumokra számíthatunk, a derült északkeleti tájakon erős fagy is kialakulhat. Kora délután +1 és +7 fok között alakul a hőmérséklet – áll a Köpönyeg előrejelzésében

Borítókép: Köd Pécsen (Fotó: MW/Sándor Judit)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu