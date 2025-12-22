hőmérsékletidőjárásködHungaroMet Nonprofit Zrtpárás

Köd és pára: szürke hétfő vár ránk + videó

Köd, párás levegő és szinte egész napos borultság jellemzi a hétfőt. Szitálás bármikor kialakulhat, a hőmérséklet alig mozdul el a fagypont közeléből.

Magyar Nemzet
Forrás: HingaroMet Nonprofit Zrt., Koponyeg.hu2025. 12. 22. 6:18
Fotó: Gáll Regina
Borult, párás, helyenként tartósan ködös idő határozza meg a hétfőt – közölte előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű, legfeljebb keleten szakadozhat fel a felhőzet, de csak kevés helyen és csupán átmeneti időszakra. Szitálás gyakorlatilag bárhol előfordulhat. Jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb északnyugaton lehetnek olykor élénk széllökések délkeleti irányból. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

 Késő este többnyire 0, +6 fok közötti értékekre számíthatunk.

Kedden is marad a borongós, párás, néhol tartósan ködös idő. A Dunántúlon többfelé lehet gyenge eső. Esetleg délkeleten szakadozhat fel a hidegpárna.
Szenteste napján is túlnyomóan borult, párás idő, miközben délnyugat felől egyre többfelé eredhet el az eső, amit 

az Alpokalján és a hegyekben havas eső, hó válthat fel. 

A Dunától keletre csak elszórtan lehet eső, szitálás. +3, +4 fok körül mozoghat a hőmérséklet. Az északkeleti szél többfelé megerősödik – írja a Köpönyeg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Gáll Regina)


