Ukránbarát Tisza-menet: így buktak le ismét Magyar Péterék

Akinek eddig kétségei lettek volna a Tisza Párt Ukrajnával kapcsolatos valódi szándékai felől, annak újabb erős bizonyítékokkal szolgált Magyar Péterék március 15-i rendezvénye. A Hősök terén felhúzott kilencméteres kokárda sem volt elég ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a Tisza Párt és támogatóinak nyílt ukránpártiságáról. Összeállításunkban bemutatjuk az egyértelmű nyilatkozatokat és felidézzük Magyar Péterék eddigi ukránbarát lépéseit.

2026. 03. 17. 16:44
Az ukránbarát Tisza-meneten megjelent Soros György embere, Daniel Freund, a hírhedten magyarellenes német balliberális EP-képviselő, aki, úgy tűnik, nem kapta meg időben a preferált kommunikációs paneleket. Freund ugyanis bevallotta, hogy a Tisza engedné Ukrajna finanszírozását és katonai támogatását, és leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. 

Daniel Freund, a hírhedten magyarellenes német balliberális EP-képviselő. Fotó: MTI

A német liberális politikus nem a levegőbe beszélt: a Tisza Párt Brüsszelben már többször megszavazta Ukrajna feltétel nélküli pénzügyi és katonai támogatása mellett az olcsó orosz energia kivezetését is, ami háromszoros rezsi- és akár ezer forint fölötti benzinárakat okozna Magyarországon.

Máshonnan is jött ám megerősítés. Manfred Weber, a Tisza brüsszeli pártcsaládjának elnöke korábban világosan elmondta, hogy ők Ukrajna támogatásának a pártja, és ezt képviseli Magyar Péter Orbán Viktorral szemben. Nem sokkal később a brüsszeli Politicón megjelent cikkből az is kiderült: Zelenszkij ukrán elnök hivatala már állandó kapcsolatban áll a Tisza kampánycsapatával.

Világos, hogy mit remélnek Magyar Pétertől Brüsszelben és Kijevben, a Tisza március 15-i menetén pedig választ kaptunk arra is, mit várnak Magyar támogatói egy Tisza-kormánytól. Több megkérdezett vonuló szerint Ukrajnát támogatni kell, az orosz energiát pedig ki kell vezetni. A résztvevőket még az iráni háború okozta globális benzinárrobbanás sem bizonytalanította el: az egyik tiszás például kijelentette, hogy Magyarországnak még akkor is drágább alternatívára kellene váltania, ha az többszöröse az orosz olaj árának. A nemzeti ünnepen tehát egy olyan ország mellett vállaltak szolidaritást a menet résztvevői, ami politikai okok miatt már másfél hónapja veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát a Barátság kőolajvezeték blokkolásával.

Más megszólított Tisza-szavazóknak az is teljesen belefér , hogy Zelenszkij elnök titkosszolgálati és katonai akcióval fenyegeti a magyar miniszterelnököt. Van, aki szerint Orbán Viktor ezt kiérdemelte, és akadt olyan tiszás is, aki nemcsak teljesen megérti, hanem Zelenszkij helyében ő még inkább ezt csinálná.

Nem ez az első eset, hogy a saját támogatói buktatják le Magyar Pétert. A tavaly áprilisban a párt közvélemény-kutatásnak felérő szavazásán a tiszások 58 százaléka Ukrajna EU-csatlakozása mellet tette le a voksát.

Ezek alapján egyértelmű: Brüsszel, Kijev és a Tisza támogatói is világossá tették, mit várnak egy kormányváltástól. Az egyetlen személy, aki továbbra is tagadja a Tisza Párt szándékait és céljait, nem más, mint Magyar Péter.

 

Borítókép: Ukrán zászlóval vonuló tiszások a Deák Ferenc téren (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

