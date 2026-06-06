Borítókép: illusztráció (Fotó: Nool)
Újabb részletek derültek ki a Bánki-tónál történt tragikus halálesetről
A helyszínre érkező búvárok azonnal megkezdték a víz alatti kutatást, amelybe rövidesen bekapcsolódtak a fővárosi búvárszolgálat szakemberei is. A Bánki-tónál fürdés közben elmerült egy 15 éves fiú, az életét sajnos már nem tudták megmenteni. Az osztálykiránduláson történt esetet vizsgálja a rendőrség.
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