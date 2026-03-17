Fájhat Zelenszkij feje: újabb ukrán korrupciós botrány van kibontakozóban

A vesztegetési ügy két fő szervezőjét és egy társukat az SZBU Belső Biztonsági Főigazgatóságának munkatársai tetten érték, amikor több mint 270 ezer dollár átadására került sor.

A Legfőbb Ügyészség Hivatala közölte: jelenleg házkutatásokat folytatnak az SZBU kijevi és Kijev megyei főigazgatóságának irodáiban, a rivnei regionális igazgatóságon, valamint az érintettek lakásain. Folyamatban van annak eldöntése, hogy a fogvatartottakat hivatalosan is meggyanúsítják-e jogtalan előny elfogadásával, illetve annak ígéretének elfogadásával vagy megszerzésével hivatalos személyként. A gyanúsítottak akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel, továbbá vagyonelkobzással is számolhatnak.

