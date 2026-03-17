Fájhat Zelenszkij feje: újabb ukrán korrupciós botrány van kibontakozóban

Újabb korrupciós botrányra derült fény az Ukrán Biztonsági Szolgálat körül. Két magas rangú tisztviselőt vettek őrizetbe, akik több százezer dollárt követeltek egy büntetőeljárás eltussolásáért.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 16:22
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) regionális egységének két osztályvezető-helyettesét őrizetbe vették, miután a vád szerint 620 ezer dollárt kértek egy, a Rivne térség borostyánkereskedelméhez kötődő büntetőeljárás megszüntetéséért – írta az Origo.

Fotó: AFP

A nyomozati anyagok alapján az elkövetők egy közvetítőn át próbáltak pénzt kicsikarni egy olyan cég vezetőjétől, amely monopolhelyzetben van a borostyánpiacon.

A gyanúsítottak azt ígérték az üzletembernek, hogy lezárják a vállalkozása ellen korábban indított büntetőügyet. Az SZBU kiemelte: az akció a szervezet belső tisztulását célzó, folyamatos intézkedések része.

A szolgálat megtisztítása kiemelt feladatunk. Továbbra is fellépünk a korrupció minden formájával szemben, és rendszeresen felelősségre vonjuk az érintetteket. A mai őrizetbevételek ezt erősítik meg. A korrupció elfogadhatatlan, háborús helyzetben pedig hazaárulásnak minősül. Minden érintett elnyeri méltó büntetését

– nyilatkozta az SZBU megbízott vezetője, Jevhen Hmara.

A vesztegetési ügy két fő szervezőjét és egy társukat az SZBU Belső Biztonsági Főigazgatóságának munkatársai tetten érték, amikor több mint 270 ezer dollár átadására került sor. 

A Legfőbb Ügyészség Hivatala közölte: jelenleg házkutatásokat folytatnak az SZBU kijevi és Kijev megyei főigazgatóságának irodáiban, a rivnei regionális igazgatóságon, valamint az érintettek lakásain. Folyamatban van annak eldöntése, hogy a fogvatartottakat hivatalosan is meggyanúsítják-e jogtalan előny elfogadásával, illetve annak ígéretének elfogadásával vagy megszerzésével hivatalos személyként. A gyanúsítottak akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel, továbbá vagyonelkobzással is számolhatnak.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
