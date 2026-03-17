Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) regionális egységének két osztályvezető-helyettesét őrizetbe vették, miután a vád szerint 620 ezer dollárt kértek egy, a Rivne térség borostyánkereskedelméhez kötődő büntetőeljárás megszüntetéséért – írta az Origo.
Fájhat Zelenszkij feje: újabb ukrán korrupciós botrány van kibontakozóban
Újabb korrupciós botrányra derült fény az Ukrán Biztonsági Szolgálat körül. Két magas rangú tisztviselőt vettek őrizetbe, akik több százezer dollárt követeltek egy büntetőeljárás eltussolásáért.
A nyomozati anyagok alapján az elkövetők egy közvetítőn át próbáltak pénzt kicsikarni egy olyan cég vezetőjétől, amely monopolhelyzetben van a borostyánpiacon.
A gyanúsítottak azt ígérték az üzletembernek, hogy lezárják a vállalkozása ellen korábban indított büntetőügyet. Az SZBU kiemelte: az akció a szervezet belső tisztulását célzó, folyamatos intézkedések része.
A szolgálat megtisztítása kiemelt feladatunk. Továbbra is fellépünk a korrupció minden formájával szemben, és rendszeresen felelősségre vonjuk az érintetteket. A mai őrizetbevételek ezt erősítik meg. A korrupció elfogadhatatlan, háborús helyzetben pedig hazaárulásnak minősül. Minden érintett elnyeri méltó büntetését
– nyilatkozta az SZBU megbízott vezetője, Jevhen Hmara.
A vesztegetési ügy két fő szervezőjét és egy társukat az SZBU Belső Biztonsági Főigazgatóságának munkatársai tetten érték, amikor több mint 270 ezer dollár átadására került sor.
A Legfőbb Ügyészség Hivatala közölte: jelenleg házkutatásokat folytatnak az SZBU kijevi és Kijev megyei főigazgatóságának irodáiban, a rivnei regionális igazgatóságon, valamint az érintettek lakásain. Folyamatban van annak eldöntése, hogy a fogvatartottakat hivatalosan is meggyanúsítják-e jogtalan előny elfogadásával, illetve annak ígéretének elfogadásával vagy megszerzésével hivatalos személyként. A gyanúsítottak akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel, továbbá vagyonelkobzással is számolhatnak.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
