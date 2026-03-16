Trump figyelmeztet: A NATO jövője múlhat a Hormuzi-szoros megnyitásán

A Financial Timesnak nyilatkozva Trump kijelentette: ha erre a felvetésére „nem érkezik válasz, vagy negatív válasz érkezik, akkor a NATO nagyon rossz jövő elé néz”.

Hozzátette: az Egyesült Államoknak nem volt kötelessége, hogy segítséget nyújtson a NATO-nak az ukrajnai háborúban, mivel „Ukrajna több ezer mérföldre van tőlünk, mégis segítettünk. Most majd meglátjuk, hogy ők is segítenek-e nekünk”.

„Régóta mondom, hogy mi a rendelkezésükre állunk, ők viszont nem állnak a mi rendelkezésünkre. Nem vagyok bizonyos abban sem, hogy most segítenek-e” – fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump szerint az Egyesült Államoktól eltérően, Európa és Kína erőteljesen függ az Öböl menti térségből importált olajtól.

Arra a kérdésre, hogy milyen segítséget vár a szövetséges hatalmaktól, azt mondta: bármilyet, amire szükség van a szoros újbóli megnyitásához, de mindenekelőtt aknamentesítő eszközöket, amelyekből Európában sokkal több van, mint az Egyesült Államokban.

Trump nemzetközi egységeket szeretne

Trump emellett európai kommandós egységek kivezénylésének lehetőségére is utalt, mondván: olyanokra is szükség van, akik „kiiktatnak néhány rosszakaratú embert az iráni partok mentén”. Donald Trump szerint az Egyesült Államok nagyon kemény csapásokat mér Iránra, és az irániaknak „semmijük nem maradt azon kívül, hogy tudnak egy kis bajt keverni a szorosban”.

A Hormuzi-szoroson keresztül olajat importáló országokról szólva azt mondta, mivel hasznot húznak a Hormuzi-szoroson zajló forgalomból, „illene, hogy segítsenek nekünk” a szoros ellenőrzésében.

Külön kiemelte Kínát olyan országként, amelynek segítenie kellene, mivel – ahogy fogalmazott – Kína a Hormuzi-szoroson keresztül szerzi be olajimportjának 90 százalékát. Hozzátette: túl késő lenne, ha Kína ezzel a döntéssel megvárná az áprilisra tervezett kínai–amerikai csúcstalálkozót.

Az amerikai elnök kijelentette, Washington még a találkozó előtt szeretné tudni, hogy Kína miként dönt. Hangsúlyozta: el is halaszthatja jövő havi pekingi látogatását.

Donald Trump erőteljesen bírálta a brit kormány hozzáállását. Úgy fogalmazott: lehet, hogy Nagy-Britannia az Egyesült Államok első számú szövetségese, „de amikor kértem, hogy jöjjenek, nem jöttek”, aztán amikor „gyakorlatilag elsöpörtük Irán veszélyt jelentő képességeit, azt mondták, hogy jó, akkor küldünk két hajót”.