Keir Starmer körül fogy a levegő

A brit kormányfőnek van miért aggódnia, hiszen a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt menesztenie kellet az amerikai nagykövetet Peter Mandelsont, akit maga nevezett ki. Ez pedig még csak a jéghegy csúcsa, Keir Starmer miniszterelnök a legújabb felmérések szerint a brit választók nagy része szerint erkölcstelen, és abban sem bíznak már a britek, hogy az ország problémáit képes lesz kezelni – írja az Express.
A britek mindössze hat százaléka gondolja úgy, hogy Sir Keir Starmer „nagyon etikusan” viselkedik – tízből kevesebb mint három (28%) tartja őt „meglehetősen etikusnak”. A számok mögött pedig egyértelműen a brit kormányfő körül gyülekező viharfelhő tükröződnek. Pete Mandelson kinevezése a nagyköveti posztra, majd pedig menesztése igen csak kikezdte a Downing Street első emberének reputációját.
A YouGov közvélemény-kutatása szerint a britek közel egynegyede (24%) úgy gondolja, hogy Sir Keir „nagyon etikátlanul” viselkedik. Majdnem minden ötödik megkérdezett (19%) pedig úgy gondolja, hogy „meglehetősen etikátlan” a miniszterelnök.
