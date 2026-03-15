Keir Starmer körül fogy a levegő

A brit kormányfő komoly csapásokkal nézett szembe az elmúlt időszakban, ez pedig meg is tette a hatását. Egy friss felmérés szerint Keir Starmer miniszterelnökben már nem bíznak a britek, sőt erkölcsileg is problémásnak tartják.

2026. 03. 15. 4:00
A brit kormányfőnek van miért aggódnia, hiszen a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt menesztenie kellet az amerikai nagykövetet Peter Mandelsont, akit maga nevezett ki. Ez pedig még csak a jéghegy csúcsa, Keir Starmer miniszterelnök a legújabb felmérések szerint a brit választók nagy része szerint erkölcstelen, és abban sem bíznak már a britek, hogy az ország problémáit képes lesz kezelni – írja az Express

Keir Starmer komoly bizalmi válsággal néz szembe
Keir Starmer komoly bizalmi válsággal néz szembe 
Fotó: PAUL FAITH / AFP

A britek mindössze hat százaléka gondolja úgy, hogy Sir Keir Starmer „nagyon etikusan” viselkedik – tízből kevesebb mint három (28%) tartja őt „meglehetősen etikusnak”. A számok mögött pedig egyértelműen a brit kormányfő körül gyülekező viharfelhő tükröződnek. Pete Mandelson kinevezése a nagyköveti posztra, majd pedig menesztése igen csak kikezdte a Downing Street első emberének reputációját. 

A YouGov közvélemény-kutatása szerint a britek közel egynegyede (24%) úgy gondolja, hogy Sir Keir „nagyon etikátlanul” viselkedik. Majdnem minden ötödik megkérdezett (19%)  pedig úgy gondolja, hogy „meglehetősen etikátlan” a miniszterelnök. 

A miniszterelnökre nézve további csapást jelent, hogy egy másik, a Techne által készített közvélemény-kutatás szerint a szavazók kevesebb mint egyötöde (19%) bízik „nagyon” vagy „meglehetősen” abban, hogy a kormány képes lesz kezelni az ország prioritásait a következő 12 hónapban. Hatvanhét százalékuk „kevésbé” vagy „egyáltalán nem” bízik benne. A közvélemény-kutatásra pedig éppen akkor került sor, amikor januárban nulla gazdasági növekedést regisztráltak – a decemberi 0,1 százalékos növekedéshez képest.

Egy Munkáspárti képviselő a lapnak nyilatkozva úgy fogalmazott: „Nincs kétségem afelől, hogy ha Boris Johnson tette volna ezt, Keir Starmer lett volna az első, aki a lemondását követelte volna” – utalt a képviselő a sok vitát kiváltó Mandelson kinevezésére. 

A képviselő gyanítja, hogy a májusi helyi önkormányzati, valamint a walesi és skót parlamenti választások után lépésekre lesz szükség a miniszterelnök ellen. A gazdasági növekedés hiányára utalva egyúttal kijelentette, hogy „hacsak valami varázsütésre nem történik a következő hat hónapban, akkor kudarcot vallottak.”

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu