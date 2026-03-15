Keir Starmer körül fogy a levegő

A brit kormányfőnek van miért aggódnia, hiszen a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt menesztenie kellet az amerikai nagykövetet Peter Mandelsont, akit maga nevezett ki. Ez pedig még csak a jéghegy csúcsa, Keir Starmer miniszterelnök a legújabb felmérések szerint a brit választók nagy része szerint erkölcstelen, és abban sem bíznak már a britek, hogy az ország problémáit képes lesz kezelni – írja az Express.

Keir Starmer komoly bizalmi válsággal néz szembe

A britek mindössze hat százaléka gondolja úgy, hogy Sir Keir Starmer „nagyon etikusan” viselkedik – tízből kevesebb mint három (28%) tartja őt „meglehetősen etikusnak”. A számok mögött pedig egyértelműen a brit kormányfő körül gyülekező viharfelhő tükröződnek. Pete Mandelson kinevezése a nagyköveti posztra, majd pedig menesztése igen csak kikezdte a Downing Street első emberének reputációját.