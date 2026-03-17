MeduzarendőrségOroszország

Körözést adtak ki a Meduza főszerkesztője ellen Oroszországban

Körözést adtak ki Ivan Kolpakov, a Meduza című, Rigában szerkesztett, orosz és angol nyelvű ellenzéki hírportál főszerkesztője ellen – derült ki kedden az orosz belügyminisztérium adatbázisából. A tárca a Meduza főszerkesztője elleni körözés konkrét okát nem adta meg, csak annyit közölt, hogy az intézkedést büntetőjogi vád alapján hozták meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 16:35
Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
A Meduza című lapot korábban felvették a külföldi ügynökök nyilvántartásába, és nemkívánatos szervezetnek minősítették. Kolpakov először 2016 és 2018 között volt főszerkesztő, majd 2019 márciusától ismét ezt a tisztséget tölti be. A Meduza emlékeztetett, hogy az újságírót egy moszkvai bíróság tavaly augusztusban megbírságolta nemkívánatos szervezet tevékenységében való részvétel címén.

Decemberben egy másik fővárosi törvényszék a távollétében ötévi börtönbüntetésre ítélte a portál kiadóját, Galina Tyimcsenkót, nemkívánatos szervezet tevékenységének szervezése vádjával. A Meduza katonai szakértőjét, Dmitrij Kuznyecet hasonló vád alapján, ugyancsak távollétében, két év és hat hónapi börtönbüntetésre ítélték.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

