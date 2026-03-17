A magyarok egyáltalán nem félnek a mesterséges intelligenciától + videó

A Világgazdaság tesztje egy közel hatezer fős, statisztikailag súlyozott kutatás, ami alapján kirajzolódik, mit gondolnak a magyarok a mesterséges intelligenciáról (MI, angolul AI), hogyan használják és mennyire bíznak benne. Az eredményeket A nagy AI-sztori című műsorban beszélte ki Máté Gergely műsorvezető, Pónácz Zoltán, a Mediaworks kutatási és üzletfejlesztési igazgatója és Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A műsor legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Nem csak a fiatalok és a férfiak játszótere, és nem is félünk tőle

A kutatás egyik legfontosabb eredménye: a mesterséges intelligencia már nem elméleti kérdés, a válaszadók döntő többsége találkozott vele, és több mint kilencven százalék használja is valamilyen formában. Ez önmagában cáfolja azt a gyakori narratívát, hogy a társadalom nagy része még csak most ismerkedik a technológiával. A használat ráadásul nem alkalmi: sokaknál napi vagy heti rutinról beszélhetünk. Az MI így egyre inkább beépül a mindennapi információszerzésbe és munkavégzésbe, nem pedig különálló technológiai érdekességként jelenik meg.

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy több berögzült feltételezés egyszerűen nem áll meg.

Az MI iránti érdeklődés és használat nem korlátozódik a fiatalokra: az idősebb korosztályok is aktívak, még ha intenzitásban van is különbség.

Hasonló a helyzet a nemeknél: nincs lényegi eltérés abban, hogy ki hallott az MI-ról vagy használja-e. A különbségek inkább a használat módjában jelennek meg: a nők valamivel gyakrabban fordulnak az MI-hoz érzelmi, tanácsadási jellegű helyzetekben, míg a férfiaknál inkább az eszközjelleg dominál.

Mire használjuk az MI-t?

A felmérés alapján három fő használati terület rajzolódik ki. Az első az információkeresés és problémamegoldás – gyakorlatilag a klasszikus keresők új generációja. A második a munkavégzés: szövegírás, összefoglalás, képgenerálás. A harmadik pedig a személyesebb, szociális használat, mely ugyan jelen van, de egyelőre nem domináns. Ez a sorrend fontos: a magyar felhasználók többsége egyelőre pragmatikusan, eszközként tekint az MI-ra, nem pedig kapcsolati vagy érzelmi pótlékként használja.