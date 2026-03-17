A nyomozás szerint a katona olyan férfiakat keresett meg, akik már megkapták a behívót, és valamilyen módon el akarták kerülni a katonai szolgálatot, amit pénzért, korrupciós kapcsolatok felhasználásával szervezett meg. Az ügybe bevont egy volt seriffhelyettest is, aki azt állította, hogy egészségügyi intézményekben vannak kapcsolatai, és segíteni tud a szükséges iratok beszerzésében – írja az Origo.
Súlyos ukrán korrupció: 11 ezer dollárért kínálták a katonai mentesítést
A rendvédelmi szervek lelepleztek egy, a kropivnickiji katonai egységhez tartozó katonát, aki a városi tanács egykori képviselőjével együtt olyan rendszert működtetett, amelyben pénzért – korrupciós módszerekkel – segítettek a mozgósítást elkerülni kívánó férfiaknak.
11 500 dollárért az érintetteknek több lehetőséget kínáltak arra, hogy alkalmatlannak minősítsék őket katonai szolgálatra. Ennek részeként kórházi elhelyezést biztosítottak, illetve olyan orvosi vizsgálatokat szerveztek, amelyek során később különböző betegségeket – például magas vérnyomást vagy cukorbetegséget – állapítottak meg.
Ezek szolgáltak alapul ahhoz, hogy a katonai orvosi bizottság alkalmatlannak nyilvánítsa őket – írja az Ukrainska Pravda.
Az ügyészség egy konkrét esetet is ismertetett: 2025 októberében a katona pénzért felajánlotta egy újoncnak, hogy megszervezi számára a szolgálat alóli mentesítést a Kirovohrad megyei katonai orvosi bizottság tisztviselőinek befolyásolásával.
A rendszer része volt a fiktív kórházi kezelés megszervezése és olyan orvosi dokumentumok kiállítása, amelyek alapján az érintettet alkalmatlannak minősítették, így elkerülhette a mozgósítást.
További Külföld híreink
A pénzt több részletben adták át. 2025 márciusában, miután az utolsó, 1500 dolláros összeget is átvették, a gyanúsítottakat őrizetbe vették. A bíróság előzetes letartóztatást rendelt el velük szemben, 1 499 600 hrivnya óvadék lehetőségével. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok további érintettek azonosításán dolgoznak.
Borítókép: Ukrán rendőrtiszt jelvénye (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
