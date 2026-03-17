Súlyos ukrán korrupció: 11 ezer dollárért kínálták a katonai mentesítést

A rendvédelmi szervek lelepleztek egy, a kropivnickiji katonai egységhez tartozó katonát, aki a városi tanács egykori képviselőjével együtt olyan rendszert működtetett, amelyben pénzért – korrupciós módszerekkel – segítettek a mozgósítást elkerülni kívánó férfiaknak.

2026. 03. 17. 14:59
Ukrán rendőrtiszt jelvénye (Fotó: AFP)
A nyomozás szerint a katona olyan férfiakat keresett meg, akik már megkapták a behívót, és valamilyen módon el akarták kerülni a katonai szolgálatot, amit pénzért, korrupciós kapcsolatok felhasználásával szervezett meg. Az ügybe bevont egy volt seriffhelyettest is, aki azt állította, hogy egészségügyi intézményekben vannak kapcsolatai, és segíteni tud a szükséges iratok beszerzésében – írja az Origo.

Korrupciós ügyet leplezett le az SBU: pénzért segítettek elkerülni a katonai szolgálatot (Fotó: AFP)
Korrupciós ügyet leplezett le az SBU: pénzért segítettek elkerülni a katonai szolgálatot (Fotó: AFP)

11 500 dollárért az érintetteknek több lehetőséget kínáltak arra, hogy alkalmatlannak minősítsék őket katonai szolgálatra. Ennek részeként kórházi elhelyezést biztosítottak, illetve olyan orvosi vizsgálatokat szerveztek, amelyek során később különböző betegségeket – például magas vérnyomást vagy cukorbetegséget – állapítottak meg.

Ezek szolgáltak alapul ahhoz, hogy a katonai orvosi bizottság alkalmatlannak nyilvánítsa őket – írja az Ukrainska Pravda.

Az ügyészség egy konkrét esetet is ismertetett: 2025 októberében a katona pénzért felajánlotta egy újoncnak, hogy megszervezi számára a szolgálat alóli mentesítést a Kirovohrad megyei katonai orvosi bizottság tisztviselőinek befolyásolásával. 

A rendszer része volt a fiktív kórházi kezelés megszervezése és olyan orvosi dokumentumok kiállítása, amelyek alapján az érintettet alkalmatlannak minősítették, így elkerülhette a mozgósítást.

A pénzt több részletben adták át. 2025 márciusában, miután az utolsó, 1500 dolláros összeget is átvették, a gyanúsítottakat őrizetbe vették. A bíróság előzetes letartóztatást rendelt el velük szemben, 1 499 600 hrivnya óvadék lehetőségével. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok további érintettek azonosításán dolgoznak.

Borítókép: Ukrán rendőrtiszt jelvénye (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu