Ez a hitel „felrobbantotta" a piacot - ezért kapkodnak utána a cégek

Szabados Richárd a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által szervezett munkáltatói fórumon megtartott előadásában rámutatott: a kormányzat intézkedése nyomán biztosított kamattámogatott hitel "felrobbantotta" a piacot. Ma a vállalkozások csak 8 és 10 százalék közötti kamatteher mellett lennének képesek piaci banki kölcsönhöz jutni, a támogatott hitel pedig az erősödőben lévő turisztikai szektor szereplőinek is komoly támogatást jelent - fűzte hozzá.

Több mint 23 ezer cég igényelte a fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelt

Kedvezményes hitelt kínálnak

Felhívta a figyelmet arra, hogy a turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, ezért a kormányzat egy 5+1 elemből álló, összesen mintegy 100 milliárd forintot megmozgató akciótervet dolgozott ki a vendéglátó vállalkozások, közöttük a cukrászdák támogatására.

Az intézkedéseknek köszönhetően egyebek mellett:

az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentációs adóterhek jelentősen csökkentek,

megfelezték a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértékét,

kiterjesztették a felszolgálási díj kedvezményes adózási feltételeit,

kedvezményes hitelt kínálnak a Kisfaludy-programon keresztül,

továbbá az adminisztrációs terhek is folyamatosan és komoly mértékben csökkennek.

Az államtitkár abban bízik, hogy a kormányzati intézkedések nyomán az idén és jövőre tovább emelkedik a forgalom a turizmusban, így a vendéglátóipar is megerősödik, és a korábbiaknak megfelelően továbbra is a Széchenyi pihenőkártyával megvalósuló vásárlások segítik az e területen működő vállalkozásokat.

Szabados Richárd szólt arról is, hogy a kormány vállalkozásfejlesztési támogatási politikájának részeként 2025-ben és 2026-ban már évi több mint 6 ezer milliárd forintot fordítanak gazdaságfejlesztésre. Vállalkozásfejlesztési kiadásokra pedig a gazdaságfejlesztési forrásoknak a 41 százaléka juthat 2026-ban, ez utóbbinak közel kétharmada a 2,5 millió embert foglalkoztató kkv-szereplőkhöz kerül - emelte ki.

A Demján Sándor program megvalósítása jól halad

Mint mondta, a gazdaságirányítás működésének optimalizálásával tovább növelik a vállalkozásfejlesztésre szánt források versenyképességjavító hatását. Ennek érdekében a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) között együttműködési megállapodás jött létre, hogy a közfeladatok hatékony elosztásával a gazdasági növekedést segítsék elő - emelte ki.