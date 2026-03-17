hitelvállalkozói hitelturizmusfejlesztés

Ez a hitel „felrobbantotta" a piacot - ezért kapkodnak utána a cégek

Már több mint 23 ezer cég - köztük jelentős számú turisztikai szereplő - igényelte az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelt - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára kedden Pogányban. Szabados Richárd szerint a vállalkozások csak 8 és 10 százalék közötti kamatteher mellett lennének képesek piaci banki kölcsönhöz jutni, a támogatott hitel pedig az erősödőben lévő turisztikai szektor szereplőinek is komoly támogatást jelent.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 15:36
Fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szabados Richárd a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által szervezett munkáltatói fórumon megtartott előadásában rámutatott: a kormányzat intézkedése nyomán biztosított kamattámogatott hitel "felrobbantotta" a piacot. Ma a vállalkozások csak 8 és 10 százalék közötti kamatteher mellett lennének képesek piaci banki kölcsönhöz jutni, a támogatott hitel pedig az erősödőben lévő turisztikai szektor szereplőinek is komoly támogatást jelent - fűzte hozzá.

Kedvezményes hitelt kínálnak

Felhívta a figyelmet arra, hogy a turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, ezért a kormányzat egy 5+1 elemből álló, összesen mintegy 100 milliárd forintot megmozgató akciótervet dolgozott ki a vendéglátó vállalkozások, közöttük a cukrászdák támogatására.

Az intézkedéseknek köszönhetően egyebek mellett:

  • az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentációs adóterhek jelentősen csökkentek, 
  • megfelezték a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértékét, 
  • kiterjesztették a felszolgálási díj kedvezményes adózási feltételeit, 
  • kedvezményes hitelt kínálnak a Kisfaludy-programon keresztül, 
  • továbbá az adminisztrációs terhek is folyamatosan és komoly mértékben csökkennek.

Az államtitkár abban bízik, hogy a kormányzati intézkedések nyomán az idén és jövőre tovább emelkedik a forgalom a turizmusban, így a vendéglátóipar is megerősödik, és a korábbiaknak megfelelően továbbra is a Széchenyi pihenőkártyával megvalósuló vásárlások segítik az e területen működő vállalkozásokat.

Szabados Richárd szólt arról is, hogy a kormány vállalkozásfejlesztési támogatási politikájának részeként 2025-ben és 2026-ban már évi több mint 6 ezer milliárd forintot fordítanak gazdaságfejlesztésre. Vállalkozásfejlesztési kiadásokra pedig a gazdaságfejlesztési forrásoknak a 41 százaléka juthat 2026-ban, ez utóbbinak közel kétharmada a 2,5 millió embert foglalkoztató kkv-szereplőkhöz kerül - emelte ki.

A  Demján Sándor program megvalósítása jól halad

Mint mondta, a gazdaságirányítás működésének optimalizálásával tovább növelik a vállalkozásfejlesztésre szánt források versenyképességjavító hatását. Ennek érdekében a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) között együttműködési megállapodás jött létre, hogy a közfeladatok hatékony elosztásával a gazdasági növekedést segítsék elő - emelte ki.

Kitért arra is, hogy a Demján Sándor program megvalósítása jól halad; a legtöbb programelem első üteme lezárult vagy hamarosan lezárul, illetve sok területen már a második ütem zajlik. Felhívta a figyelmet, hogy a támogatások már ott vannak a cégeknél, és várhatóan ebben az évben, illetve jövőre a gazdasági növekedést szolgálják.

Bánki Erik (Fidesz), az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke felidézte, hogy turizmus szempontjából a 2025-ös rekordév volt, hiszen a vendégek száma meghaladta 20 milliót, a vendégéjszakák száma pedig megközelítette az 50 milliót. Mivel 400 ezer ember dolgozik turizmusban, amely a bruttó nemzeti össztermékben is komoly arányt képvisel, a kormány kiemelten kezeli az ágazatot.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány által hozott intézkedések mellett az idegenforgalom és a vendéglátóipar további erősödését szolgálhatja a határainkon kívül a béke, határainkon belül pedig a további iparosodás. Előbbinek köszönhetően ugyanis az emberek bátrabban áldoznak üdülési célokra, jóléti szolgáltatásokra, az utóbbinak köszönhető foglalkoztatás-bővülés pedig az emberek felhalmozását segítheti.

Horváth Zoltán baranyai főispán arról szólt, hogy a térség egyelőre csak felzárkózóban van a fejlett magyarországi gazdasági övezetekhez, jelenleg is kissé magasabb az álláskeresők aránya, mint másutt, ezért munkaerőpiaci programoknak, illetve azok részeként megvalósuló munkáltatói fórumoknak különös jelentősége van - utalt a keddi eseményre.

A beszédeket követően a Baranya vármegye kiemelt gazdasági szereplőinek részvételével előbb a vállalkozások, majd az önkormányzatok turizmusfejlesztésben betöltött szerepe kapcsán kerekasztal-beszélgetéseket rendeztek.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.