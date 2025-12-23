Veszélybe sodorhatjuk a gyermekeket a digitális „örökséggel"

A legfrissebb felmérések szerint alig negyedóra elég ahhoz, hogy a gyerekekről online megosztott képek a dark weben kössenek ki. Egyetlen fotó a közösségi médiában tökéletes alapot adhat valósághű hamisított képekhez, deepfake videókhoz vagy akár személyiséglopáshoz is, amelyek később zaklatásra, zsarolásra és más visszaélésekre is felhasználhatók. A szülők természetesen nem rossz szándékkal cselekszenek – sokszor mégsem veszik észre, hogy olyan digitális „örökséget” hoznak létre, amely gyermekük jövőjét negatívan befolyásolhatja.

A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat szerint az ünnepi időszakban ezért még fontosabb felhívni a figyelmet arra, hogy

a gyerekeknek – származástól, élethelyzettől vagy egészségi állapottól függetlenül – alapvető joguk van a biztonsághoz és a védelemhez a digitális térben is.

Míg a fizikai környezetben a veszélyek ismertebbek, az online térben új, sokszor nehezen felismerhető fenyegetések jelennek meg, amelyek ellen a gyerekek nem tudják megvédeni magukat.

Karácsonyi gyermekképek, sharenting és a deepfake kockázata

A Benedetto szakemberei hangsúlyozzák: az online felületekre feltöltött ünnepi fényképek nagyon gyorsan rossz kezekbe kerülhetnek. A „sharenting” jelensége – amikor a szülők rendszeresen osztanak meg az online térben személyes információkat gyermekeikről azok beleegyezése nélkül – egyre elterjedtebb, pedig így az ártalmatlan ünnepi posztok akár adatgyűjtésre is alkalamsak lehetnek.

A gyerekeknek nincs eszközük megvédeni magukat a digitális térben – ez a felnőttek felelőssége. A mi felelősségünk

– hangsúlyozza Gál Beatrix, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója, majd hozzátette: „A mesterséges intelligencia segítségével akár egyetlen fotóból is készülhet manipulált tartalom vagy deepfake videó, amelyet zaklatási vagy zsarolási céllal is felhasználhatnak.”

Ha valaki mégis szeretne gyermekéről fotót kitenni a közösségi média oldalaira, akkor érdemes bizonyos óvintézkedéseket megtennie, amelyek bár nem nyújtanak teljes védelmet, de legalább csökkenthetik a kockázatot

– fogalmaz a szakember.

Közösségi média felületeken a tartalmak láthatóságának tudatos beállítsa

Szigorú adatvédelmi beállítások

Az ismerősök listájának rendszeres ellenőrzése

Fotók vízjelezése

Tudatos megosztási stratégia kialakítása és követése

A mesterséges intelligencia a felzárkózás szolgálatában

„Mindeközben az AI nem csupán veszélyforrás. Megfelelő ismeretek birtokában a mesterséges intelligencia óriási segítséget jelenthet a hátrányos helyzet csökkentésében, különösen a gyermekvédelmi ellátásban élő fiatalok számára” – fogalmaz Gál Beatrix.