Veszélybe sodorhatjuk a gyermekeket a digitális „örökséggel"

Karácsonykor a szülők szívesen örökítenek meg közös pillanatokat a gyermekeikkel a karácsonyfa és az ajándékok mellett. A kedves ünnepi fotók azonban – különösen, ha a közösségi médiában is megjelennek – súlyos kockázatokat hordozhatnak.

2025. 12. 23. 4:45
Illusztráció Fotó: Pexels
A legfrissebb felmérések szerint alig negyedóra elég ahhoz, hogy a gyerekekről online megosztott képek a dark weben kössenek ki. Egyetlen fotó a közösségi médiában tökéletes alapot adhat valósághű hamisított képekhez, deepfake videókhoz vagy akár személyiséglopáshoz is, amelyek később zaklatásra, zsarolásra és más visszaélésekre is felhasználhatók. A szülők természetesen nem rossz szándékkal cselekszenek – sokszor mégsem veszik észre, hogy olyan digitális „örökséget” hoznak létre, amely gyermekük jövőjét negatívan befolyásolhatja.

A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat szerint az ünnepi időszakban ezért még fontosabb felhívni a figyelmet arra, hogy 

a gyerekeknek – származástól, élethelyzettől vagy egészségi állapottól függetlenül – alapvető joguk van a biztonsághoz és a védelemhez a digitális térben is.

 Míg a fizikai környezetben a veszélyek ismertebbek, az online térben új, sokszor nehezen felismerhető fenyegetések jelennek meg, amelyek ellen a gyerekek nem tudják megvédeni magukat.

Karácsonyi gyermekképek, sharenting és a deepfake kockázata

A Benedetto szakemberei hangsúlyozzák: az online felületekre feltöltött ünnepi fényképek nagyon gyorsan rossz kezekbe kerülhetnek. A „sharenting” jelensége – amikor a szülők rendszeresen osztanak meg az online térben személyes információkat gyermekeikről azok beleegyezése nélkül – egyre elterjedtebb, pedig így az ártalmatlan ünnepi posztok akár adatgyűjtésre is alkalamsak lehetnek.

A gyerekeknek nincs eszközük megvédeni magukat a digitális térben – ez a felnőttek felelőssége. A mi felelősségünk

 – hangsúlyozza Gál Beatrix, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója, majd hozzátette: „A mesterséges intelligencia segítségével akár egyetlen fotóból is készülhet manipulált tartalom vagy deepfake videó, amelyet zaklatási vagy zsarolási céllal is felhasználhatnak.”

Ha valaki mégis szeretne gyermekéről fotót kitenni a közösségi média oldalaira, akkor érdemes bizonyos óvintézkedéseket megtennie, amelyek bár nem nyújtanak teljes védelmet, de legalább csökkenthetik a kockázatot

– fogalmaz a szakember.

  • Közösségi média felületeken a tartalmak láthatóságának tudatos beállítsa 
  • Szigorú adatvédelmi beállítások
  • Az ismerősök listájának rendszeres ellenőrzése 
  • Fotók vízjelezése
  • Tudatos megosztási stratégia kialakítása és követése

 

A mesterséges intelligencia a felzárkózás szolgálatában

„Mindeközben az AI nem csupán veszélyforrás. Megfelelő ismeretek birtokában a mesterséges intelligencia óriási segítséget jelenthet a hátrányos helyzet csökkentésében, különösen a gyermekvédelmi ellátásban élő fiatalok számára” – fogalmaz Gál Beatrix.

Az AI támogatást nyújthat a tanulásban, a hétköznapi ügyintézésben, a pénzügyi önállóság kialakításában vagy akár a mindennapi életben – például receptek, alapanyagok ajánlásával, költségbecslések készítésével, vagy épp egy hivatalos levél megírásával.

Az AI tehát lehet veszély, de lehet esély is. A kérdés az, megtanítjuk-e a gyerekeket és a szülőket/nevelőszülőket felelősen használni. Mi az informálás és a nevelőszülők képzése mellett döntöttünk, mert hiszünk benne, hogy a gyermekek biztonsága közös felelősségünk nemcsak offline, hanem online is

 – emeli ki a szolgálat igazgatója.

Nevelőszülőkre továbbra is nagy szükség van

Magyarországon több ezer gyermek nem nevelkedhet vér szerinti családjában, és számukra a nevelőszülői családok biztosíthatnák legjobban a szeretetteljes, biztonságos környezetet, a boldog gyermekkort.

A Benedetto a karácsonyi időszak közeledtével arra ösztönöz mindenkit, gondolja át: milyen képeket oszt meg a gyermekéről, ismerje meg az AI használatának kockázatait és előnyeit, támogassa a nevelőszülők munkáját, és aki teheti, fontolja meg a nevelőszülővé válást.

 

 

 

