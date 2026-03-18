A legtöbben rossz serpenyőt használnak – ezért számít az edény anyaga

A különböző anyagok másképp vezetik a hőt, másképp viselkednek főzés közben és mindez az étel minőségére is hatással van. Emellett a serpenyők tisztítása is és tartóssága is eltérő. Most megmutatjuk, melyik edény mire a legjobb.

Nem mindegy, milyen serpenyőt használunk, az edény anyaga az ízekre és a főzés élményére is hatással van

Öntöttvas edények: a tartós klasszikus

Valójában ugyanis a kérdés nem az, hogy melyik a jobb, sokkal inkább az, melyik edény mire a legjobb. Az öntöttvas edények vastag faluknak köszönhetően lassabban melegszenek fel, viszont rendkívül jól megtartják és egyenletesen oszlatják el a hőt. Ennek két előnye is van. Egyrészt, a jól felmelegített öntöttvas serpenyőben könnyebb tökéletes kérget sütni egy steakre vagy pirított zöldségekre. Másrészt, egy öntöttvas edényben az alapanyagok hosszú ideig tudnak alacsony, stabil hőmérsékleten is főni. Ez segíti az ízek összeérését és különösen jól kihozza a húsok és zöldségek természetes aromáit. Ezért levesek, pörköltek, raguk, egytálételek készítéséhez, de még kenyérsütéshez is ideális ez a fajta edény. Egy jól összerakott ragut vagy egytálételt hosszú órákra a sütőben hagyhatunk, nem kell folyamatosan kevergetni vagy ellenőrizni.

A szakértők szerint az öntöttvas egyik legnagyobb előnye tehát az egyenletes hőeloszlás és a kiváló hőtartás. Az ilyen edények azonban jelentősen nehezebbek, mint például az alumínium vagy acél társaik és némi karbantartást igényelnek. A felületükön a zsiradékból kialakult természetes bevonat védi az edényt a rozsdától és attól, hogy leégjen bennük az étel. Az öntöttvas viszont reakcióba léphet savas ételekkel, például paradicsommal vagy citrommal. Ha ilyen alapanyagokat hosszú ideig főzünk benne, a sav lebonthatja ezt a védőréteget. Van, aki éppen emiatt szereti, sőt, emiatt az ilyen edényt tartja a legegészségesebb választásnak. Így főzés során ugyanis apró mennyiségű vas kerülhet az ételbe, ami kis mértékben növelheti annak ásványianyag-tartalmát. Az ételnek viszont fémes íze lesz ilyenkor.

Emellett vannak olyan öntöttvasból készült edények is, amelyek már zománcozott bevonattal készülnek. Ez megakadályozza a reakciót, ezek savas fogásokhoz is biztonságosan használhatók.