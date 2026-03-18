Afrika sír, Afrika nevet: két hónappal az Afrika-kupa döntője után új győztest hirdettek

Példátlan döntést hozott az Afrikai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága: megsemmisítette a január 18-i Afrika-kupa-döntő eredményét, és a pályát tiltakozásul elhagyó Szenegál helyett Marokkót nyilvánította győztesnek. A rabati finálé utóélete így legalább akkora vihart kavart, mint maga a mérkőzés. Ám ez még mindig nem a végső szó.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 5:49
Szenegál és Marokkó játékosai dulakodnak az Afikai Nemzetek Kupája döntőjében Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT Forrás: AFP
A január 18-án rendezett rabati döntő után úgy tűnt, Szenegál történelmet írt: hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte Marokkót az Afrikai Nemzetek Kupája fináléjában. Két hónappal később azonban már egészen másként fest a történet. Az Afrikai Labdarúgó Szövetség (CAF) fellebbviteli bizottsága megsemmisítette a pályán született eredményt, és 3-0-s gólkülönbséggel Marokkónak ítélte az Afrika-kupa győzelmét.

Szenegál ünnepel a 2026-os Afrika-kupa döntője után. A CAF Marokkó válogatottjár hirdette ki győztesként Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Jogi ügy lett az Afrika-kupa kaotikus végjátékából

A döntőben már a rendes játékidő ráadásában elszabadultak az indulatok. A mérkőzés 0-0-s állásánál a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok azonban tiltakozásul levonultak a pályáról. A közjáték közel negyedóráig tartott, és csak ezután lehetett elvégezni a büntetőt.

A torna gólkirálya, Brahim Díaz Panenka-stílusban próbálkozott, ám a kísérlete a kapus kezében landolt. A mérkőzés ezt követően hosszabbításba torkollott, amelyben Pape Gueye góljával Szenegál megszerezte a győzelmet. A lefújás után azonban már akkor sejthető volt, hogy az ügy nem ér véget a pályán.

A CAF szerint Szenegál megsértette a szabályokat

Az elsőfokú fegyelmi döntés még helybenhagyta az 1-0-s szenegáli sikert, noha súlyos pénzbüntetéseket és eltiltásokat is kiszabtak. A marokkói szövetség azonban fellebbezett, és a CAF másodfokon már egészen más következtetésre jutott.

A fellebbviteli testület az Afrika-kupa szabályzatának 82-es és 84-es cikkelyére hivatkozva kimondta, hogy a szenegáli csapat magatartása a mérkőzés feladásának körébe esik. Ennek megfelelően Szenegált vesztesnek nyilvánították, a finálé hivatalos eredményét pedig 3-0-ra módosították Marokkó javára. Magyarán: a pályán kivívott siker utólag semmissé vált, a trófea pedig a házigazdához került.

Marokkó sem úszta meg büntetések nélkül

Bár a legfontosabb döntés Marokkónak kedvezett, a CAF nem mentette fel teljesen a hazaiakat sem. A fellebbviteli bizottság részben helybenhagyta azokat a megállapításokat, amelyek szerint a marokkói fél felelős volt több rendbontásért és szervezetlenségért.

Ismaël Saibari ügyében a testület fenntartotta a sportszerűtlen magatartás tényét, de enyhített a szankción: két hivatalos CAF-meccsre szóló eltiltást szabott ki, ebből egyet felfüggesztve, miközben a 100 ezer dolláros bírságot eltörölte. A labdaszedők incidense miatt a marokkói szövetség pénzbüntetését 50 ezer dollárra csökkentették, a VAR-zóna körüli beavatkozásért kiszabott 100 ezer dolláros bírságot viszont helybenhagyták. A lézeres incidens miatt kirótt büntetést 10 ezer dollárra mérsékelték.

Szenegál a CAS-hoz fordul

A döntés így egyszerre jelent jogi győzelmet Marokkónak és újabb vitaforrást az afrikai futballban. Szenegál előtt még adott a lehetőség, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elé vigye az ügyet, vagyis könnyen lehet, hogy az Afrika-kupa 2025-ös döntőjének története még mindig nem zárult le végleg.

 

