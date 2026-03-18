Csernobil csak a haját vette el, kopasz fejjel ejtette ki a dölyfös világbajnokot

Németország labdarúgó-válogatottjának nem kellett a selejtezőn izzadnia azért, hogy kijusson az 1994-es, Egyesült Államokban rendezett labdarúgó-világbajnokságra, hiszen négy évvel korábban (még NSZK néven) megnyerte az előző tornát. Sokáig úgy tűnt, hogy Bulgária ki sem jut az 1994-es vb-re, de aztán valami olyan dolog történt, amire ember nem számított. 1993. november 17-én, Párizsban rendezték meg a Franciaország–Bulgária vb-selejtezőt. A franciáknak egy pont is elég lett volna ahhoz, hogy a svédek mögött másodikként kijussanak a vb-re, s ez az egy pont egészen a 90. percig zsebben is volt, amikor a bolgár Kosztadinov belőtte önmaga és csapata második gólját. Ez a drámai befejezés azt jelentette, hogy a francia csapat hoppon maradt, a világbajnokságot nélkülük rendezték meg, Bulgária kijutott. A bolgár tévében Párizsból közvetítő Nyikolaj Kolev Kosztadinov második gólja után csak annyit ordított, hogy „Isten bolgár.”

Az 1993-as pillanat, amikor Bulgária kiejtette a franciákat a vb-selejtezőn Fotó: AFP/Vincent Amalvy

Bulgária borzalmas kezdése a világbajnokságon

Az az igazság, hogy Bulgáriának 1994-ben nagyon jó csapata volt. A világon a legtöbben Hriszto Sztoicskovot ismerték, aki ebben az időszakban a Barcelonában focizott. Sztoicskov volt tehát a szellemi vezér, de mellette is nagyszerű játékosok küzdöttek. Kraszimir Balakov a portugál Sporting csapatában játszott. Jordan Lecskov a Bundesligában, a Hamburgban focizott. Emil Kosztadinov a Porto játékosa volt. Szóval, egy kézlegyintéssel nem lehetett ezt az együttest elintézni, félvállról venni őket pedig pláne nem.

Bulgária nehéz csoportba került az 1994-es vb-n, mert melléjük húzták az 1990-es vb-döntős argentinokat, valamint Nigériát és Görögországot.

A bolgár csapatnak pedig rémesen indult a torna, mert 1994. június 21-én, Dallasban 3-0-ra kiütötte őket Nigéria.

A borzalmas kezdés után Görögország ellen jött egy 4-0-s bolgár győzelem, majd a csoport rangadóján Bulgária Sztoicskov és Szirakov góljával 2-0-ra nyert Argentína ellen. Ez már olyan eredmény volt, amelyre felkapta a fejét a világ. A csoportban Nigéria, Bulgária és Argentína is 6-6 pontot gyűjtött, ez volt köztük a sorrend is, azaz a bolgár válogatott a második helyen ment tovább a legjobb 16 közé. Ott a mindig és mindenkire veszélyes Mexikó következett, 120 perc küzdelem után 1-1 lett az állás, a tizenegyeseket pedig a bolgár csapat lőtte jobban.