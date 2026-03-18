Orbán Viktor országjárása: Kaposvár és Eger is a béke mellett, most Dunaújváros jön

Hatalmas siker a miniszterelnök országjárása, aminek a következő állomása Dunaújvárosban lesz. Orbán Viktor hétfőn Kaposvárra, kedden pedig Egerbe látogatott, és mindkét városban hatalmas tömeg fogadta. A kormányfő a beszédeiben részletezte a választások tétjét és leszögezte, hogy győzni fognak április 12-én.

Máté Patrik
2026. 03. 18. 4:49
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Halad tovább Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök szerdán Dunaújvárosba látogat, ahol 18:30-tól a Dózsa György téren áll színpadra a kormánypártok helyi politikusaival. A kormányfő a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetgen voltak rá kíváncsiak. A kaposvári és az egri rendezvények sikere után várhatóan Dunaújvárosban is nagy siker lesz az országjárás.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án.
A kormánypártoknak áll a zászló

Az országjárás első két helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök a kaposvári Kossuth téren részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.

A választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtak, és nem vártak rá. Ez a szereplő Ukrajna, amely követeléseket fogalmaz meg Magyarországgal szemben. Azt akarják, hogy váljunk le az olcsó olajról, adjunk pénzt nekik, engedjük be őket az unióba, és kötelezzük el magunkat mellettük. Magyarország ezekről lemondott, ebből adódik a konfliktus

– fogalmazott.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy csütörtökön miniszterelnöki csúcs lesz Brüsszelben, Magyarország pedig akkor tud kitartani a nyomással szemben, ha lesz nemzeti összefogás. 

A terv világos. Olyan kormányt akarnak a mostani helyébe ültetni, amelyik teljesíti Brüsszel, Ukrajna követelését.

– vélekedett.

A zászló nekünk áll. Ezt a választást meg tudjuk, és ha elszántak vagyunk, meg is fogjuk nyerni

– emelte ki a kormányfő.

 

A nemzetközi nagytőke választást akar nyerni

Kedden Egerben folytatódott Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök a Dobó téren találkozott a támogatóival. A kormányfő a hatalmas tömegnek elmondta, hogy szeret Egerbe jönni, ha pedig itt találkoznak, abból általában győzelem szokott kikerekedni.

Eger városa a győzelem szimbóluma, és győzni fogunk az április 12-i választáson

– húzta alá.

Egerben is rengetegen fogadták Orbán Viktort (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Ahogy Kaposváron, úgy Egerben is részletesen beszélt a miniszterelnök a háború jelentette veszélyről.

Ha nyomás van, akkor tudni kell nemet mondani. Olyan kormányt kell választani, ami már bizonyított, és tud nemet mondani

– jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta, a történelem során számtalanszor előfordult, hogy a magyarok ki akartak maradni a háborúból, de a vezetők alkalmatlansága miatt nem sikerült nekik. 

A miniszterelnök az elmúlt másfél évtized eredményeire is kitért, majd megjegyezte, hogy olyan adórendszert vezettek be, amivel a nagy nemzetközi vállalatoknak az extraprofit egy részét be kell fizetnie a magyar költségvetésbe. Mint mondta, az elmúlt 15 évben a nagy nemzetközi cégektől 15 ezermilliárd forintot vett el és adott oda a magyar családoknak, nyugdíjasoknak és dolgozóknak.

A nemzetközi nagytőke arra készül, hogy megnyerje a választást, és visszaszerezzék azt a pénzt, amit a magyar embereknek adtunk

– fogalmazott. 

Mint jelezte, nem fogják engedni, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz olajról, amit a Mol hoz be, hogy helyette a Shell drága üzemanyagát kelljen választani.

Nem adjuk oda a nagy nemzeti cégeinket a nyugati cégeknek. Akkor sem, ha az egész Tisza a feje tetejére áll

– tette hozzá.

Az országjárás a következő helyszínei

Dunaújváros után a héten még három városba látogat el a miniszterelnök az országjárása során.

  • Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
  • Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
  • Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az országjárásának az egri helyszínén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
idezojelekpartizán

Fű alatti javaslat

Pilhál György avatarja

Kétfarkúék Gulyás Marci Partizán-műsorában közölték, ők bizony támogatnák a marihuána háztáji termesztésének legalizálását vidéken.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
