Orbán Viktor országjárása: Kaposvár és Eger is a béke mellett, most Dunaújváros jön

Halad tovább Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök szerdán Dunaújvárosba látogat, ahol 18:30-tól a Dózsa György téren áll színpadra a kormánypártok helyi politikusaival. A kormányfő a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetgen voltak rá kíváncsiak. A kaposvári és az egri rendezvények sikere után várhatóan Dunaújvárosban is nagy siker lesz az országjárás.

Orbán Viktort hatalmas tömeg fogadta Kaposváron (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormánypártoknak áll a zászló

Az országjárás első két helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A miniszterelnök a kaposvári Kossuth téren részletesen beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen fejlesztések várhatók a városban, majd szót ejtett az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.

A választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtak, és nem vártak rá. Ez a szereplő Ukrajna, amely követeléseket fogalmaz meg Magyarországgal szemben. Azt akarják, hogy váljunk le az olcsó olajról, adjunk pénzt nekik, engedjük be őket az unióba, és kötelezzük el magunkat mellettük. Magyarország ezekről lemondott, ebből adódik a konfliktus

– fogalmazott.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy csütörtökön miniszterelnöki csúcs lesz Brüsszelben, Magyarország pedig akkor tud kitartani a nyomással szemben, ha lesz nemzeti összefogás.

A terv világos. Olyan kormányt akarnak a mostani helyébe ültetni, amelyik teljesíti Brüsszel, Ukrajna követelését.

– vélekedett.

A zászló nekünk áll. Ezt a választást meg tudjuk, és ha elszántak vagyunk, meg is fogjuk nyerni

– emelte ki a kormányfő.

A nemzetközi nagytőke választást akar nyerni

Kedden Egerben folytatódott Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök a Dobó téren találkozott a támogatóival. A kormányfő a hatalmas tömegnek elmondta, hogy szeret Egerbe jönni, ha pedig itt találkoznak, abból általában győzelem szokott kikerekedni.

Eger városa a győzelem szimbóluma, és győzni fogunk az április 12-i választáson

– húzta alá.