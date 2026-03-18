Szeles, de kellemes tavaszias időnk lesz + videó

Kelet, északkelet felől tovább vékonyodik, csökken a felhőzet, így általában napos idő várható fátyolfelhőkkel – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A délnyugati tájakon tartósabban felhős maradhat az ég. Csapadék nem valószínű.

Az északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk, olykor erős széllökések is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között valószínű. Késő estére 4 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Szeles, változékony idő

Szerdán a hajnali esők elvonulása után északkelet felől egyre naposabb időre számíthatunk, fátyolfelhőkkel. Az északkeleti szél sokfelé lesz élénk, néhol erős. 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

Csütörtökön a reggeli, délelőtti napsütést követően sok gomolyfelhő képződik, de csapadék nem fordul elő. Még gyakran lesz élénk az északkeleti szél. A hőmérséklet 12 fok köré csökken.

Pénteken az erősen gomolyfelhős égből csak elvétve fordul elő zápor. Élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. 10 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton változóan felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. A keleti, délkeleti szél élénk lehet. Reggel 2, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk – olvasható a Köpönyegen.