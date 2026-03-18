Szeles, de kellemes tavaszias időnk lesz + videó

Napsütéses idő lesz szerdán, de az élénk északkeleti szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között valószínű.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.2026. 03. 18. 6:21
Kelet, északkelet felől tovább vékonyodik, csökken a felhőzet, így általában napos idő várható fátyolfelhőkkel – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

A délnyugati tájakon tartósabban felhős maradhat az ég. Csapadék nem valószínű. 

Az északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk, olykor erős széllökések is.

 A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között valószínű. Késő estére 4 és 11 fok közé hűl le a levegő.

 

Szeles, változékony idő

Szerdán a hajnali esők elvonulása után északkelet felől egyre naposabb időre számíthatunk, fátyolfelhőkkel. Az északkeleti szél sokfelé lesz élénk, néhol erős. 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
Csütörtökön a reggeli, délelőtti napsütést követően sok gomolyfelhő képződik, de csapadék nem fordul elő. Még gyakran lesz élénk az északkeleti szél. A hőmérséklet 12 fok köré csökken. 

Pénteken az erősen gomolyfelhős égből csak elvétve fordul elő zápor. Élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. 10 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Szombaton változóan felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. A keleti, délkeleti szél élénk lehet. Reggel 2, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk – olvasható a Köpönyegen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
