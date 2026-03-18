Fű alatti javaslat

Kétfarkúék Gulyás Marci Partizán-műsorában közölték, ők bizony támogatnák a marihuána háztáji termesztésének legalizálását vidéken.

2026. 03. 18. 4:59
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ars poeticája a vicc (többnyire az Orbán-kormánnyal szoktak évődni), sőt megállás nélkül viccesnek kell lenniük, ami nem kis teher. Terhelt is a csapat. Képzeljük csak el, jópofának lenni télen, nyáron, ha esik, ha fúj, ellenkező esetben pillanatok alatt elveszíthetik a szavazóbázisukat, a naponta kacagni vágyó állampolgárokat. (Kéthetente zárt körű nevetgélésre szokott összeülni a pártelnökség, ilyenkor mindenki hoz magával valami viccesnek tartott ökörséget, amit aztán – miután jól kiröhögték magukat – a felelős plénum beleilleszt a programtervezetébe.)

Minap, fütyülve a Magyarországon érvényben lévő zéró kábítószer-toleranciára, kétfarkúék Gulyás Marci Partizán-műsorában közölték, ők bizony támogatnák a marihuána háztáji termesztésének legalizálását vidéken. 

A nagy ívű ökörséget Nagy Dávid, a párt listavezetője jelentette be, s még azt is hozzátette, fontos lehetőségnek tartják a termesztés legalizálását, kivált a hátrányos helyzetű térségekben. A növény ugyanis a magyar klímán is nagyszerűen termeszthető, ráadásul az ügylet – számításaik szerint – néhány év alatt akár 200-300 mil­liárd forintos bevételt is hozhat az államnak.

Már ennyiből is látható, hogy nemcsak a füvező fogyasztók, de az őket felkaroló szervezetek, pártok képviselői is határozottan elhülyülnek. Igaz, ahogy degenerálódik a világ, úgy nő kétfarkúék szavazóbázisa. Vagyis nem kizárt, hogy ezzel a marihuánajavaslattal javítanak választási esélyeiken. Ebben az esetben viszont igazuk lehet a toxikológusoknak: a fogyasztók agykérgét legyalulja a fű.

Borítókép: Gulyás Márton és Nagy Dávid a Partizán stúdiójában (Forrás: YouTube)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
