Fű alatti javaslat

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ars poeticája a vicc (többnyire az Orbán-kormánnyal szoktak évődni), sőt megállás nélkül viccesnek kell lenniük, ami nem kis teher. Terhelt is a csapat. Képzeljük csak el, jópofának lenni télen, nyáron, ha esik, ha fúj, ellenkező esetben pillanatok alatt elveszíthetik a szavazóbázisukat, a naponta kacagni vágyó állampolgárokat. (Kéthetente zárt körű nevetgélésre szokott összeülni a pártelnökség, ilyenkor mindenki hoz magával valami viccesnek tartott ökörséget, amit aztán – miután jól kiröhögték magukat – a felelős plénum beleilleszt a programtervezetébe.)

Minap, fütyülve a Magyarországon érvényben lévő zéró kábítószer-toleranciára, kétfarkúék Gulyás Marci Partizán-műsorában közölték, ők bizony támogatnák a marihuána háztáji termesztésének legalizálását vidéken.

A nagy ívű ökörséget Nagy Dávid, a párt listavezetője jelentette be, s még azt is hozzátette, fontos lehetőségnek tartják a termesztés legalizálását, kivált a hátrányos helyzetű térségekben. A növény ugyanis a magyar klímán is nagyszerűen termeszthető, ráadásul az ügylet – számításaik szerint – néhány év alatt akár 200-300 mil­liárd forintos bevételt is hozhat az államnak.

Már ennyiből is látható, hogy nemcsak a füvező fogyasztók, de az őket felkaroló szervezetek, pártok képviselői is határozottan elhülyülnek. Igaz, ahogy degenerálódik a világ, úgy nő kétfarkúék szavazóbázisa. Vagyis nem kizárt, hogy ezzel a marihuánajavaslattal javítanak választási esélyeiken. Ebben az esetben viszont igazuk lehet a toxikológusoknak: a fogyasztók agykérgét legyalulja a fű.

Borítókép: Gulyás Márton és Nagy Dávid a Partizán stúdiójában (Forrás: YouTube)