Az országot járva

Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort országjárása első állomásán, Kaposváron. Ez ismét rávilágított arra a tényre, hogy hiába folytat iszonyatos szellemi környezetszennyezést Magyar Péter a nyilvánosság tereiben, végső célját képtelen elérni. Hazugságaival, koholmányaival, vádaskodásaival, de még a Kijevvel és Brüsszellel kötött hazaáruló paktumával sem tudja megbontani a patrióta politikai közösség egységét.

Nem tudja megingatni a miniszterelnököt támogatók kiállását a nemzeti kormány mellett. Sőt! Amikor már nem csupán az euró­pai civilizációból kiiratkozott ukrán politikusok, titkosszolgák és a hátukra horogkeresztet tetováltató neonácik fenyegetik a kormányfőt, a családját és a hazánkat, hanem a német külügyminiszter is beláthatatlan következményeket jósol arra az esetre, ha nem adjuk föl szuverenitásunkat és nem állunk be a borzalmas háborús szakadékba menetelő európai sorba, az még jobban összekovácsolja a szeretet és összefogás erejében bízó közösséget, ha az ellenfél a fenyegetőkkel köt szerződést. Minden jóérzésű honfitársunknak be kell látnia: ha a brüsszeli globalistáknak ennyire fontos a patrióta kormány megbuktatása, hogy a legdurvább eszközöktől sem riadnak vissza, akkor nekik nem a magyar emberek érdekei a legfontosabbak. Az a magyar pedig, aki egy ilyen, veszélyekkel teli időben ezeknek az idegen érdekeknek a szolgálatába áll, nehezen nevezhető másnak, mint hazaárulónak.

Vannak azonban, akik ezt még mindig nem látják. Így aztán összeverődtek pár százan Orosházán is, ahol a Temuról rendelt zsebmes­siás hitegette az övéit, hogy ők többen vannak. De a digitális blöff szükségszerűen alulmarad az igazi közösséggel szemben.

Az Orbán-fóbia mákonyától elhomályosult tekintetű gyűlölködőknek valószínű nem talált még ki a tudomány ellenszert, de ez nem menti fel azokat, akik felhasználják őket politikai céljaikra, és a végletekig hergelik a bennük fortyogó indulatokat. Drágán megfizet majd a magyar társadalom azért az elvetemült átverésért, amivel százezrekben keltették fel azt a reményt, hogy minden problémájuk megoldódik, minden hiányosságuk bőséggé változik és minden bennük lakozó gyűlölet hirtelen szeretetté nemesül pusztán attól, hogy Orbán Viktor ellen szavaznak. Bárhogy alakul a választás, ők fognak a legnagyobbat csalódni.