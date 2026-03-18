Az országot járva

A Helyzet

Hiába folytat iszonyatos szellemi környezetszennyezést Magyar Péter a nyilvánosság tereiben, végső célját képtelen elérni.

Gajdics Ottó
Magyar Péter 2026. 03. 18. 4:58
Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort országjárása első állomásán, Kaposváron. Ez ismét rávilágított arra a tényre, hogy hiába folytat iszonyatos szellemi környezetszennyezést Magyar Péter a nyilvánosság tereiben, végső célját képtelen elérni. Hazugságaival, koholmányaival, vádaskodásaival, de még a Kijevvel és Brüsszellel kötött hazaáruló paktumával sem tudja megbontani a patrióta politikai közösség egységét. 

Nem tudja megingatni a miniszterelnököt támogatók kiállását a nemzeti kormány mellett. Sőt! Amikor már nem csupán az euró­pai civilizációból kiiratkozott ukrán politikusok, titkosszolgák és a hátukra horogkeresztet tetováltató neonácik fenyegetik a kormányfőt, a családját és a hazánkat, hanem a német külügyminiszter is beláthatatlan következményeket jósol arra az esetre, ha nem adjuk föl szuverenitásunkat és nem állunk be a borzalmas háborús szakadékba menetelő európai sorba, az még jobban összekovácsolja a szeretet és összefogás erejében bízó közösséget, ha az ellenfél a fenyegetőkkel köt szerződést. Minden jóérzésű honfitársunknak be kell látnia: ha a brüsszeli globalistáknak ennyire fontos a patrióta kormány megbuktatása, hogy a legdurvább eszközöktől sem riadnak vissza, akkor nekik nem a magyar emberek érdekei a legfontosabbak. Az a magyar pedig, aki egy ilyen, veszélyekkel teli időben ezeknek az idegen érdekeknek a szolgálatába áll, nehezen nevezhető másnak, mint hazaárulónak.

Vannak azonban, akik ezt még mindig nem látják. Így aztán összeverődtek pár százan Orosházán is, ahol a Temuról rendelt zsebmes­siás hitegette az övéit, hogy ők többen vannak. De a digitális blöff szükségszerűen alulmarad az igazi közösséggel szemben. 

Az Orbán-fóbia mákonyától elhomályosult tekintetű gyűlölködőknek valószínű nem talált még ki a tudomány ellenszert, de ez nem menti fel azokat, akik felhasználják őket politikai céljaikra, és a végletekig hergelik a bennük fortyogó indulatokat. Drágán megfizet majd a magyar társadalom azért az elvetemült átverésért, amivel százezrekben keltették fel azt a reményt, hogy minden problémájuk megoldódik, minden hiányosságuk bőséggé változik és minden bennük lakozó gyűlölet hirtelen szeretetté nemesül pusztán attól, hogy Orbán Viktor ellen szavaznak. Bárhogy alakul a választás, ők fognak a legnagyobbat csalódni.

De vannak még menthető bizonytalanok és pártot választani nem tudók. Az ő kedvükért mondjuk ki jó hangosan, Magyar Péter és bandája szemérmetlenül és folytatólagosan mindig mindenben hazudik. Nem állnának ellen Ukrajna uniós csatlakozásának, odaadnák fegyverekre a magyarok pénzét, háborúba sodornák uniós tartótisztjeikkel az országot, brutális megszorításokkal facsarnák ki belőlünk a rávalót, és gondolkodás nélkül végrehajtanák a migránspaktumot. ­Amúgy pedig nincsenek többen. Ne feledjük, Magyar Péter a kaposvári rendezvényről is azt tudta állítani, hogy az temus országjárás, amivel a Tisza találmányát próbálja másolni a miniszterelnök. Mondta ezt ő, a bazári selyemmajom, akinek nincs egy önálló gondolata és minden megnyilvánulásával Orbán Viktort próbálja utánozni. 

És nem szakadt rá az ég. Mint ahogy Orosházán sem, ahol az ott kinevezett képviselőjelöltje, azt se tudván, hol van, csak harmadik nekifutásra volt képes eltalálni a település nevét. 

Nyilván előtte annyit tömték a fejét az orosz befolyásolási kísérletek szánalmas hazugságaival, hogy összekeveredett szerencsétlen fejében a két hasonló szó, de oroszháza nem tűnt politikailag korrektnek, így kívánt jó estét Oroszországnak. És ez a mentális állapot ebben a közegben nem a kivétel, hanem a szokványos. Ebből is látszik, hogy nem ők, hanem mi vagyunk többen.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Kaposváron (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

