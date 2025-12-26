Nem volt sem pihenés, sem ünnep: karácsony első napján száznál is többször riasztották a tűzoltókat

Karácsony első napján országszerte 137 tűzoltói beavatkozást igénylő eset volt – tájékoztatta lapunkat Mukics Dániel tűzoltó alezredes.

Karácsony első napján sem pihentek a tűzoltók. Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte:

35 alkalommal tűzhöz,

102 esetben műszaki mentés miatt hívták a tűzoltókat,

22 lakóépület gyulladt ki,

öt esetben pedig szén-monoxid miatt volt szükség riasztásra.

A tájékoztatás szerint csütörtökön reggel Csepelen egy Zrínyi utcai panelház hatodik emeleti lakásának hálójában keletkezett kisebb tűz egy elektromos berendezés miatt. Délután egy óra körül kigyulladt és tízezer négyzetméteren égett a száraz fű és a nádas Tarcal szélén – a kiérkező tűzoltók egy órán belül megfékezték a lángokat.

Dunakeszin ugyancsak 13 óra után pár perccel kisebb tűz keletkezett a Gárdonyi Géza utcában levő családi ház pincéjében, ahol egy lámpa gyulladt ki, a tűz pedig átterjedt a környező tárgyakra.

Délután kettőkor Földesen a tűzhelyen felejtett olaj gyulladt ki egy Béke utcai ház konyhájában. A tűz átterjedt a padlásfeljáróra is, és mivel érintette a ház elektromos hálózatát, ezért az épület átmenetileg lakhatatlanná vált, a lakók rokonoknál találtak szállást.

Tűzhelyen felejtett olaj miatt égett egy orosházi társasház konyhája ugyancsak a kora délutáni órákban a a Hegedüs István utcában. A hat négyzetméteren pusztító tüzet a tűzoltók megfékezték, de a ház lakhatatlanná vált. A lakók közül ketten kórházba, egy pedig rokonokhoz került.

Este fél hatkor Nyíregyházán kellett munkába állniuk a lánglovagoknak. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy ötven négyzetméteres, könnyűszerkezetes garázs a Deák Ferenc utcában. A tűzoltók eloltották a lángokat, és a szabadba vittek egy felhevült gázpalackot, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjon.

Ugyancsak este hat órakor gyulladt ki egy családi ház, és a kertben felhalmozott, bontott nyílászárók is lángra kaptak Karcagon, a Pacsirta utcában. A 120 négyzetméteren tomboló tüzet megfékezték, de a ház lakhatatlanná vált.

Két jármű is lángolt: