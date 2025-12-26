országos katasztrófavédelmi főigazgatóságbalesettűzoltóktűz

Nem volt sem pihenés, sem ünnep: karácsony első napján száznál is többször riasztották a tűzoltókat

Bőven volt dolguk az ünnep első napján a tűzoltóknak: országszerte 137 esetben kellett beavatkozniuk.Tűzesetekhez, műszaki mentéshez, autóbalesetekhez és szén-monoxid miatt is riasztották a lánglovagokat – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Magyar Nemzet
Forrás: BM OKF sajtóközlemény2025. 12. 26. 11:42
Karácsony első napján országszerte 137 tűzoltói beavatkozást igénylő eset volt – tájékoztatta lapunkat Mukics Dániel tűzoltó alezredes. 

Karácsony első napján sem pihentek a tűzoltók. Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte: 

  • 35 alkalommal tűzhöz, 
  • 102 esetben műszaki mentés miatt hívták a tűzoltókat, 
  • 22 lakóépület gyulladt ki, 
  • öt esetben pedig szén-monoxid miatt volt szükség riasztásra.

A tájékoztatás szerint csütörtökön reggel Csepelen egy Zrínyi utcai panelház hatodik emeleti lakásának hálójában keletkezett kisebb tűz egy elektromos berendezés miatt. Délután egy óra körül kigyulladt és tízezer négyzetméteren égett a száraz fű és a nádas Tarcal szélén – a kiérkező tűzoltók egy órán belül megfékezték a lángokat.

Dunakeszin ugyancsak 13 óra után pár perccel kisebb tűz keletkezett a Gárdonyi Géza utcában levő családi ház pincéjében, ahol egy lámpa gyulladt ki, a tűz pedig átterjedt a környező tárgyakra.

Délután kettőkor Földesen a tűzhelyen felejtett olaj gyulladt ki egy Béke utcai ház konyhájában. A tűz átterjedt a padlásfeljáróra is, és mivel érintette a ház elektromos hálózatát, ezért az épület átmenetileg lakhatatlanná vált, a lakók rokonoknál találtak szállást. 

Tűzhelyen felejtett olaj miatt égett egy orosházi társasház konyhája ugyancsak a kora délutáni órákban a a Hegedüs István utcában. A hat négyzetméteren pusztító tüzet a tűzoltók megfékezték, de a ház lakhatatlanná vált. A lakók közül ketten kórházba, egy pedig rokonokhoz került.

Este fél hatkor Nyíregyházán kellett munkába állniuk a lánglovagoknak. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy ötven négyzetméteres, könnyűszerkezetes garázs a Deák Ferenc utcában. A tűzoltók eloltották a lángokat, és a szabadba vittek egy felhevült gázpalackot, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjon.

Ugyancsak este hat órakor gyulladt ki egy családi ház, és a kertben felhalmozott, bontott nyílászárók is lángra kaptak Karcagon, a Pacsirta utcában. A 120 négyzetméteren tomboló tüzet megfékezték, de a ház lakhatatlanná vált. 

Két jármű is lángolt: 

  • délután egy zalakomári autószerelő műhely udvarán gyulladt ki egy terepjáró motortere a Tavasz utcában, 
  • kora este Pécsett a Gomba utcában égett egy személyautó.

 

Szén-monoxid miatt öt helyre riasztották a tűzoltókat

  • Pécsett egy családi ház kazánja, 
  • Dunaújvárosban és Mérken a gáztűzhely, 
  • Szombathelyen egy cserépkályha, 
  • Mezőhegyesen pedig a konvektor miatt jelzett a szén-monoxid-érzékelő,

ezért szükség volt a tűzoltók riasztására.  

Az érzékelőknek köszönhetően sehol nem történt mérgezés.

 

A budai alsó rakpart köveire zuhant egy ember 

Nemcsak tűzesetek és gázszivárgás miatt, de személyi sérülésekhez is riasztották az egyenruhásokat. Csütörtökön a budai alsó rakpartra zuhant egy ember. A baleset este 8 órakor Budapesten, az Angelo Rotta rakparton történt. A sérültet a tűzoltók kötelek és hordágy segítségével juttatták fel a rakpartra és adták át a mentőszolgálat munkatársainak.

Húsz esetben olyan egyedül élő idős, beteg emberhez riasztották a tűzoltókat, akiket napok óta nem láttak.

 

Több közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltók beavatkozására

Halálos baleset történt Somogybabodon, a 67-es főúton. Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.

Elgázolt egy gyalogost, azután árokba csapódott egy személyautó Nyírcsaholy határában.

 A gyalogos a helyszínen életét vesztette.

Szalagkorlátnak hajtott egy elektromos meghajtású személyautó csütörtökön reggel az M7-es autópályán, Hollád térségében.

Utoléréses balesetet történt délelőtt Nagykőrös és Cegléd között. A két személyautó közül az egyik az árokba hajtott.

Felborult, majd félig az árokban, félig a szántóföldön állt meg egy személyautó Bokod és Környe között.

Összeütközött két személyautó Székesfehérváron, a Zámoly és a Fecskepart utca kereszteződésénél. Az egyik jármű házfalnak csapódott.

Letért az útról és árokba borult egy személyautó Mezőtúr és Mezőhék között.

Mezőkövesd és Bogács között fának ütközött egy személyautó.

Lesodródott az úttestről és az oldalára borult egy személyautó Budapest II. kerületében, a Hidegkúti úton.

Letért az útról és árokba sodródott, a tetejére borulva állt meg két autó Nagycsere és Haláp között.

 

Borítókép: Akcióban a tűzoltók (Fotó: Shutterstock)

 

 

