Tömegkarambol történt a 4-esen

Gyászos nap volt a szombati Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében – írja a Szoljon. Már kora reggel karambolhoz riasztották a tűzoltókat és a mentőket a 4-es főúthoz, abban a balesetben tízen sérültek meg.
Éjjel újabb riasztás futott be, ezúttal egy tömegbalesethez, amely szintén a 4-esen történt. A halálos karambol Törökszentmiklósnál történt, akárcsak a reggeli szerencsétlenség.
Négy jármű rohant egymásba Törökszentmiklósnál
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint összeütközött egy autószállító tréler egy furgonnal és két személyautóval az érintett főút 115–116-os kilométere között, Törökszentmiklósnál.
Az egyik autó ki is gyulladt.
A helyszínre több szolnoki hivatásos tűzoltóegység, a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, és a helyszínre sietett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.
A furgon egyedül utazó sofőrjét feszítővágóval szabadították ki a roncsból, és hab- és vízsugárral oltották az égő járművet.
A balesetben összesen kilencen érintettek,
hozzájuk mentő érkezett. A főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a műszaki mentés és a helyszínelés idejére.
Éjszaka a vármegyei rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy négy jármű volt érintett a balesetben, melynek következtében egy személy a helyszínen meghalt, többen pedig megsérültek.
