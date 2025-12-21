balesettörökszentmiklósjász - nagykun - szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Tömegkarambol történt a 4-esen

Egy ember meghalt, többen megsérültek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 8:36
Gyászos nap volt a szombati Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében – írja a Szoljon. Már kora reggel karambolhoz riasztották a tűzoltókat és a mentőket a 4-es főúthoz, abban a balesetben tízen sérültek meg.

A halálos baleset Törökszentmiklósnál történt, melyben négy jármű volt érintett, többen megsérültek.
Halálos baleset történt Törökszentmiklósnál – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Éjjel újabb riasztás futott be, ezúttal egy tömegbalesethez, amely szintén a 4-esen történt. A halálos karambol Törökszentmiklósnál történt, akárcsak a reggeli szerencsétlenség.

 

Négy jármű rohant egymásba Törökszentmiklósnál

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint összeütközött egy autószállító tréler egy furgonnal és két személyautóval az érintett főút 115–116-os kilométere között, Törökszentmiklósnál.

Az egyik autó ki is gyulladt.

A helyszínre több szolnoki hivatásos tűzoltóegység, a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, és a helyszínre sietett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

A furgon egyedül utazó sofőrjét feszítővágóval szabadították ki a roncsból, és hab- és vízsugárral oltották az égő járművet.

A balesetben összesen kilencen érintettek,

hozzájuk mentő érkezett. A főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a műszaki mentés és a helyszínelés idejére.

Éjszaka a vármegyei rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy négy jármű volt érintett a balesetben, melynek következtében egy személy a helyszínen meghalt, többen pedig megsérültek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

