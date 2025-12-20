Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

Frontálisan ütközött egy autó és egy kisbusz, teljes szélességében kellett lezárni az utat

A tűzoltóságnak kellett segítségül sietni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 14:38
Teljes szélességében lezárták a 87-es főút egy szakaszát, miután egy kisbusz és egy személyautó frontálisan ütközött szombaton délelőtt – közölte a katasztrófavédelem

A baleset a 11-es kilométernél, Vasszécseny és Csempeszkopács között történt.

Az autóba két ember beszorult,

őket a szombathelyi hivatásos tűzoltók a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, feszítővágó és nyomatóhenger segítségével szabadították ki a roncsból.

Az Országos Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a baleset miatt a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a járműforgalmat elterelték. Mostanra a forgalom újraindult.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

