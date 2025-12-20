Frontálisan ütközött egy autó és egy kisbusz, teljes szélességében kellett lezárni az utat

Teljes szélességében lezárták a 87-es főút egy szakaszát, miután egy kisbusz és egy személyautó frontálisan ütközött szombaton délelőtt – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: MW/Huszár Márk

A baleset a 11-es kilométernél, Vasszécseny és Csempeszkopács között történt.

Az autóba két ember beszorult,

őket a szombathelyi hivatásos tűzoltók a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, feszítővágó és nyomatóhenger segítségével szabadították ki a roncsból.

Az Országos Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a baleset miatt a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a járműforgalmat elterelték. Mostanra a forgalom újraindult.