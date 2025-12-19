balesettömegkaramboltömegbalesetM7-es autópályaautópálya

Tömegbaleset történt az M7-esen, lezárták az autópályát

Több kilométeres torlódás alakult ki.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 22:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Baleset miatt lezárták az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát péntek este Szabadbattyán térségében. A helyszínre a polgárdi önkormányzati és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek – közölte a katasztrófavédelem.

Budapest, 2025. november 16. Rendőrök helyszínelnek 2025. november 16-án az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésénél, ahol villanyoszlopnak csapódott autójával és a helyszínen meghalt egy fiatal férfi. A balesetező gépjárművet a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály Köröndnél akarták intézkedés alá vonni. A gépjármű a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott, a rendőrök a gépjárművet követték, amely a Szerencs utcai kereszteződésnél villanyoszlopnak csapódott. MTI/Mihádák Zoltán
Tömeges baleset történt az M7-esen – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A balesetben hét jármű ütközött össze az autópálya 71-es kilométerénél, köztük van egy kisbusz is.

A helyszínre érkező tűzoltók hat járművet áramtalanítottak.

Az Útinform arra figyelmeztet, hogy a forgalmat megállították, és

két-három kilométeres torlódásra kell számítani

azoknak, akik abba az irányba közlekednének. Kerülni a 80-as kilométernél lévő Polgárdi csomópontnál a 7-es főútra kihajtva lehet.

 

Torlódások az utakon

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Mosonmagyaróvár és Lébény között a 155-ös kilométernél megszűnt a sávzárás, de az erős forgalom miatt Hegyeshalom és Mosonmagyaróvár között még

több kilométeres araszolgatásra, szakaszos torlódásokra kell készülni.

Jóval távolabb, de ugyancsak a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között, az 56-os kilométertől az M0-sig terelésben kell autózni. A külső és a belső sávban is sokan autóznak, besűrűsödik a forgalom, ezért lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell számítani.

Körösladány és Szeghalom között a 47-es főúton, a 86-os kilométernél egy személyautó árokba hajtott. A baleset körülményeit félpályás útlezárás mellett vizsgálják.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat az 1-es és a 2-es kilométer között (2208-as jelű út).

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Plugor Magor
idezojelekkrasznahorkai lászló

Épp ellenkezőleg?

Plugor Magor avatarja

Krasznahorkai László stockholmi beszédéről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu