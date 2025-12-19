Tömegbaleset történt az M7-esen, lezárták az autópályát

Baleset miatt lezárták az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát péntek este Szabadbattyán térségében. A helyszínre a polgárdi önkormányzati és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek – közölte a katasztrófavédelem.

Tömeges baleset történt az M7-esen – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A balesetben hét jármű ütközött össze az autópálya 71-es kilométerénél, köztük van egy kisbusz is.

A helyszínre érkező tűzoltók hat járművet áramtalanítottak.

Az Útinform arra figyelmeztet, hogy a forgalmat megállították, és

két-három kilométeres torlódásra kell számítani

azoknak, akik abba az irányba közlekednének. Kerülni a 80-as kilométernél lévő Polgárdi csomópontnál a 7-es főútra kihajtva lehet.

Torlódások az utakon

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Mosonmagyaróvár és Lébény között a 155-ös kilométernél megszűnt a sávzárás, de az erős forgalom miatt Hegyeshalom és Mosonmagyaróvár között még

több kilométeres araszolgatásra, szakaszos torlódásokra kell készülni.

Jóval távolabb, de ugyancsak a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között, az 56-os kilométertől az M0-sig terelésben kell autózni. A külső és a belső sávban is sokan autóznak, besűrűsödik a forgalom, ezért lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell számítani.

Körösladány és Szeghalom között a 47-es főúton, a 86-os kilométernél egy személyautó árokba hajtott. A baleset körülményeit félpályás útlezárás mellett vizsgálják.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat az 1-es és a 2-es kilométer között (2208-as jelű út).