Fico levelet írt Zelenszkijnek, az ellenzéki pártok támogatását kéri hozzá

Robert Fico a levélben sajnálatosnak nevezi az ukrán elnöknek a kőolajtranzit leállításáról hozott döntését, és rámutat: ez Szlovákiának nem csak gazdasági károkat, hanem komoly logisztikai problémákat is okoz, hasonlóan a gáztranzit egyoldalú leállításához. Kiemeli: az Európai Unió hatályos döntéseinek, illetve az általa adott kivételeknek az értelmében Szlovákia továbbra is jogosult az orosz eredetű kőolajra.

Robert Fico közzétett pénteken a közösségi médiában egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek írt levelet (Fotó: AFP)

Fico felszólítja az ukrán felet

A kormányfő felidézte, hogy az ukrán elnök a tranzit leállásának okaként a Barátság kőolajvezeték károsodását jelölte meg.

A rendelkezésünkre álló információk nem támasztják alá a károsodást

– olvasható a levélben, amelyet az RBC is szemlézett. Fico felszólítja az ukrán felet, hogy az a lehető legrövidebb időn belül indítsa újra a területén áthaladó kőolajtranzitot. Amennyiben a Barátság kőolajvezeték sérült, akkor az ukrán fél tegye lehetővé, hogy az Európai Bizottság képviselői megvizsgálhassák ennek a károsodásnak a mértékét – írta.