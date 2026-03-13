Fico levelet írt Zelenszkijnek, az ellenzéki pártok támogatását kéri hozzá

Robert Fico a levélben sajnálatosnak nevezi az ukrán elnöknek a kőolajtranzit leállításáról hozott döntését, és rámutat: ez Szlovákiának nem csak gazdasági károkat, hanem komoly logisztikai problémákat is okoz, hasonlóan a gáztranzit egyoldalú leállításához. Kiemeli: az Európai Unió hatályos döntéseinek, illetve az általa adott kivételeknek az értelmében Szlovákia továbbra is jogosult az orosz eredetű kőolajra.
Fico felszólítja az ukrán felet
A kormányfő felidézte, hogy az ukrán elnök a tranzit leállásának okaként a Barátság kőolajvezeték károsodását jelölte meg.
A rendelkezésünkre álló információk nem támasztják alá a károsodást
– olvasható a levélben, amelyet az RBC is szemlézett. Fico felszólítja az ukrán felet, hogy az a lehető legrövidebb időn belül indítsa újra a területén áthaladó kőolajtranzitot. Amennyiben a Barátság kőolajvezeték sérült, akkor az ukrán fél tegye lehetővé, hogy az Európai Bizottság képviselői megvizsgálhassák ennek a károsodásnak a mértékét – írta.
