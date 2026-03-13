Fico levelet írt Zelenszkijnek, az ellenzéki pártok támogatását kéri hozzá

Robert Fico szlovák miniszterelnök közzétett pénteken a közösségi médiában egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek írt levelet, amelyben az ukrajnai kőolajtranzit újraindítását kéri az összes szlovák parlamenti párt nevében. Fico egyúttal felszólította az ellenzéki pártoknak a vezetőit, hogy ők is írják alá a levelet.

Forrás: MTI2026. 03. 13. 19:29
Robert Fico a levélben sajnálatosnak nevezi az ukrán elnöknek a kőolajtranzit leállításáról hozott döntését, és rámutat: ez Szlovákiának nem csak gazdasági károkat, hanem komoly logisztikai problémákat is okoz, hasonlóan a gáztranzit egyoldalú leállításához. Kiemeli: az Európai Unió hatályos döntéseinek, illetve az általa adott kivételeknek az értelmében Szlovákia továbbra is jogosult az orosz eredetű kőolajra.

Robert Fico közzétett pénteken a közösségi médiában egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek írt levelet (Fotó: AFP)

Fico felszólítja az ukrán felet

A kormányfő felidézte, hogy az ukrán elnök a tranzit leállásának okaként a Barátság kőolajvezeték károsodását jelölte meg. 

A rendelkezésünkre álló információk nem támasztják alá a károsodást

– olvasható a levélben, amelyet az RBC is szemlézett. Fico felszólítja az ukrán felet, hogy az a lehető legrövidebb időn belül indítsa újra a területén áthaladó kőolajtranzitot. Amennyiben a Barátság kőolajvezeték sérült, akkor az ukrán fél tegye lehetővé, hogy az Európai Bizottság képviselői megvizsgálhassák ennek a károsodásnak a mértékét – írta. 

Ezenkívül azt kéri, hogy fogadják el a bizottság ajánlatát az esetleges javítások finanszírozására, illetve Szlovákiának a javítási kapacitások terén tett felajánlását.

A közösségi médiában pénteken közzétett levélen a három kormánykoalíciós pártelnök, Robert Fico, Matus Sutaj Estok és Andrej Danko aláírása szerepel. A szlovák miniszterelnök felszólította az ellenzéki pártok vezetőit, hogy aláírásukkal maguk is csatlakozzanak a levélben írtakhoz.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
