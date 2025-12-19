MÁVVolánbuszközlekedésvonat

Változik a vasúti közlekedés az ünnepi időszakban

A MÁV-csoport idén is megerősített járatokkal készült.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 21:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ünnepi időszak már december 19-én elkezdődött a MÁV-csoportnál – hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt a közösségi oldalán. A MÁV-csoport vezérigazgatója jelezte, hogy január elejéig kiemelt utasforgalomra számítanak, ezért extra motorvonatokat állítanak forgalomba, és tartalék járművek is készen állnak a csúcsidőszakra. Ráadásul a megszokottnál több, naponta 40 erősítő buszjárattal is készülnek. Mindemellett azt is hangsúlyozta, hogy az utasok segítségére is számítanak: minél előbb, elővételben váltsák meg jegyüket a zavartalan utazás érdekében.

Budapest, 2023. március 23. A MÁV Start Zrt. elektromotor-meghajtású Stadler FLIRT típusú vonataiból vár két szerelvény a menetrend szerinti indulásra a főváros Keleti pályaudvarának csarnoképületében. Jobbra egy Intercity (IC) gyorsvonat. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Jászai Csaba

– Az ünnepi időszakban, amikor Budapest környékén már kisebb a forgalom, a motorvonatokat is bevetjük a távolsági forgalomba, Veszprém felé a nyári időszakhoz hasonlóan Flört motorvonatok fognak közlekedni. Szintén képzünk a motorvonatokból a budapesti pályaudvaron is tartalékot, hogyha bármilyen zavar adódik, legyen mivel közbelépni – magyarázta Hegyi Zsolt.  A vezérigazgató a buszközlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy péntektől naponta körülbelül 40 mentesítő járatot indítanak Budapestről az ország azon pontjaira, ahol az autóbuszközlekedés a domináns.

Utasaink azzal segíthetnek nekünk, ha időben megváltják a jegyüket. A MÁV+ applikációban ezt most a 15 százalékos okoskedvezménnyel tehetik meg

– hangsúlyozta. Hozzátette: ráadásul minél hamarabb megváltják a jegyet, annál hamarabb látják, hogy melyik járatok a legnépszerűbbek, és be tudnak avatkozni, hogy még több férőhely álljon rendelkezésre.

A változásokról tájékozódhatnak a MÁV honlapján, ahol minden változásról részletesen beszámolnak.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu