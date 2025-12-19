Változik a vasúti közlekedés az ünnepi időszakban

Az ünnepi időszak már december 19-én elkezdődött a MÁV-csoportnál – hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt a közösségi oldalán. A MÁV-csoport vezérigazgatója jelezte, hogy január elejéig kiemelt utasforgalomra számítanak, ezért extra motorvonatokat állítanak forgalomba, és tartalék járművek is készen állnak a csúcsidőszakra. Ráadásul a megszokottnál több, naponta 40 erősítő buszjárattal is készülnek. Mindemellett azt is hangsúlyozta, hogy az utasok segítségére is számítanak: minél előbb, elővételben váltsák meg jegyüket a zavartalan utazás érdekében.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

– Az ünnepi időszakban, amikor Budapest környékén már kisebb a forgalom, a motorvonatokat is bevetjük a távolsági forgalomba, Veszprém felé a nyári időszakhoz hasonlóan Flört motorvonatok fognak közlekedni. Szintén képzünk a motorvonatokból a budapesti pályaudvaron is tartalékot, hogyha bármilyen zavar adódik, legyen mivel közbelépni – magyarázta Hegyi Zsolt. A vezérigazgató a buszközlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy péntektől naponta körülbelül 40 mentesítő járatot indítanak Budapestről az ország azon pontjaira, ahol az autóbuszközlekedés a domináns.

Utasaink azzal segíthetnek nekünk, ha időben megváltják a jegyüket. A MÁV+ applikációban ezt most a 15 százalékos okoskedvezménnyel tehetik meg

– hangsúlyozta. Hozzátette: ráadásul minél hamarabb megváltják a jegyet, annál hamarabb látják, hogy melyik járatok a legnépszerűbbek, és be tudnak avatkozni, hogy még több férőhely álljon rendelkezésre.

A változásokról tájékozódhatnak a MÁV honlapján, ahol minden változásról részletesen beszámolnak.