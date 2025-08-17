Újabb mérföldkőhöz érkezik ennek a forgalmas vasútvonalnak a fejlesztése

Szeptember elsején újabb mérföldkőhöz érkezik a Budapest–Pusztaszabolcs vonal fejlesztése – hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt a közösségi oldalán. A MÁV-csoport vezérigazgatója jelezte, hogy az itt közlekedő zónázó vonatok menetrendjének módosítása a Budapest környékén élő, naponta ingázó utasok számára még kényelmesebb és gyorsabb közlekedést biztosít.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Az újításnak köszönhetően a Z42-es zónázó vonatok minden nap, kibővített üzemidőben, óránként közlekednek Kőbánya-Kispest és Dunaújváros között

– hangsúlyozta a vezérigazgató. Majd rámutatott: így Dunaújváros és Kelenföld között a korábbi S42-es személyvonatokhoz képest 24 perccel rövidebb lesz az út. Naponta 16 alkalommal alig több mint egy óra alatt érhető el Fejér vármegye második legnépesebb városából Budapest. A FLIRT vonatoknak és a pályafelújításoknak hála a vonal egy részén 160 km/órás sebességgel is haladhatnak a szerelvények.

Fontos változás, hogy Budapest-Déli helyett a továbbiakban Kőbánya-Kispestről indulnak, és oda is érkeznek, hogy közelebb hozzák a dél-pesti célpontokat

– hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt. Hozzátette: ez a változás megteremti az ebből az országrészből érkezők számára a jobb összeköttetést az M3-as metróval, valamint a keleti országrészbe közlekedő vonatokkal, továbbá átlagosan harminc perccel gyorsabb eljutást biztosít a Budapesttől délnyugatra elhelyezkedő települések és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.