Itt a bizonyíték: sikeres a MÁV-reform

Az új tarifarendszerrel vonzóbb lett a vasút.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 19:54
Forrás: Facebbok/Lázár János
– Itt a bizonyíték, hogy a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifákkal nemcsak régi utasokat sikerült visszacsábítanunk a vasútra, illetve a közösségi közlekedésre, hanem új utasokat is meg tudtunk szólítani: Magyarországon egyre többen ülnek át autóból vonatra, autóbuszra – hívta fel a figyelmet Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter azt is kihangsúlyozta, hogy a legfrissebb adatok szerint a MÁV-csoport bérleteseinek mintegy ötöde korábban autóval közlekedett, most pedig évente mintegy 1,4 milliárd utaskilométert tesz meg a járatokon.

Budapest, 2024. április 25. A MÁV-START Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Jászai Csaba

A garázsban vagy parkolóban hagyott autók pedig 1,9 petajoule energiamegtakarítást jelentenek az országnak

– jelezte Lázár János. A miniszter azt is ismertette, hogy mit is jelent ennyi energia:

  • Egy MÁV InterCity kétezerszer megkerülhetné a Földet az egyenlítő mentén.
  • Budapest összes távfűtéses lakásában elhasznált meleg vizet elő lehetne állítani.
  • ⁠Debrecen, Tatabánya és Székesfehérvár teljes éves lakossági távfűtését biztosítani lehetne.
  • 120 ezer elektromos autót lehetne egy teljes éven keresztül használni.
  • Félmillió magyar ember éves villamosenergia-igényét, vagy
  • Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza lakosainak éves villamosenergia-igényét lehetne biztosítani.

Papírunk van róla, hogy a tarifareform sikere nemcsak az utasszám emelkedésében, hanem az országos energiagazdálkodásban is mérhető

– hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette: számukra az utas az első, akiknek kényelme már a környezetvédelemhez is hozzájárul.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla nem csak a tarifareformmal biztosítják azt, hogy a MÁV-csoport járatai felvehessék a versenyt az egyéni közlekedési megoldásokkal. Ahhoz, hogy az utazás ne csak olcsóbb, hanem kényelmesebb is legyen, a MÁV bevezette a Tiszta IC-programot, bevezették az új MÁV+ alkalmazást – amely folyamatosan bővülő funkcióival segíti a közlekedőket –, valamint folyamatosan megújítják a járműparkot, hogy könnyebben tarthatóvá váljon a menetrend. Utóbbi részeként száz vasúti kocsit felújítanak, korszerű mozdonyokat tesznek sínre és mintegy ezer új autóbuszt szereznek be.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Lázár János)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

