Itt a bizonyíték: sikeres a MÁV-reform

– Itt a bizonyíték, hogy a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifákkal nemcsak régi utasokat sikerült visszacsábítanunk a vasútra, illetve a közösségi közlekedésre, hanem új utasokat is meg tudtunk szólítani: Magyarországon egyre többen ülnek át autóból vonatra, autóbuszra – hívta fel a figyelmet Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter azt is kihangsúlyozta, hogy a legfrissebb adatok szerint a MÁV-csoport bérleteseinek mintegy ötöde korábban autóval közlekedett, most pedig évente mintegy 1,4 milliárd utaskilométert tesz meg a járatokon.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

A garázsban vagy parkolóban hagyott autók pedig 1,9 petajoule energiamegtakarítást jelentenek az országnak

– jelezte Lázár János. A miniszter azt is ismertette, hogy mit is jelent ennyi energia:

Egy MÁV InterCity kétezerszer megkerülhetné a Földet az egyenlítő mentén.

Budapest összes távfűtéses lakásában elhasznált meleg vizet elő lehetne állítani.

⁠Debrecen, Tatabánya és Székesfehérvár teljes éves lakossági távfűtését biztosítani lehetne.

120 ezer elektromos autót lehetne egy teljes éven keresztül használni.

Félmillió magyar ember éves villamosenergia-igényét, vagy

Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza lakosainak éves villamosenergia-igényét lehetne biztosítani.

Papírunk van róla, hogy a tarifareform sikere nemcsak az utasszám emelkedésében, hanem az országos energiagazdálkodásban is mérhető

– hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette: számukra az utas az első, akiknek kényelme már a környezetvédelemhez is hozzájárul.