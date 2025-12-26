lengyelhivatalorosz

Vadászgépek szálltak fel Lengyelországban

Lengyelország vadászgépeket küldött egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közelében – közölte csütörtökön az ország hadserege. A lengyel nemzetbiztonsági hivatal jelentése szerint az éjszaka folyamán több tucat légi eszköz hatolt be a lengyel légtérbe Fehéroroszország felől. A hivatal közlése szerint az ünnepi időszakban történt incidensek provokációra utalhatnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 7:23
Vadászgépek szálltak fel Lengyelországban, orosz felderítő gépet kísértek ki a légtérből - képünk illusztráció Fotó: ALEKSANDER KALKA Forrás: NurPhoto
A lengyel hadsereg közölte: a vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült. A lengyel nemzetbiztonsági hivatal közlése szerint a Fehéroroszország felől érkező légi eszközök közül négyet már megtaláltak, ezeket valószínűleg cigarettacsempészetre használták.

A hivatal szerint a légtérsértések tömeges jellege, az ünnepi időszakban történt időzítés, a Balti-tengeren tapasztalt orosz katonai aktivitás, valamint az, hogy hasonló esetek nemrégen Litvániában is előfordultak, arra utalhatnak, hogy a történtek egy csempésztevékenységnek álcázott provokáció részei. 

A lengyel hadsereg közlése szerint a Fehéroroszországgal határos Podlasiei vajdaság fölötti légtér egy részét ideiglenesen lezárták a polgári légi forgalom elől biztonsági okokból – közölte az MTI.


 

