Így reagált a Fővárosi Törvényszék a Hernádi Zsolt Mol-vezér ellen hozott horvát bírósági elítélő határozatokra

Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el a Hernádi Zsolt ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat – áll a Fővárosi Törvényszék jogerős végzésében.

2026. 03. 19. 10:01
Fotó: Kallus György
Lezárult Hernádi Zsolt ügyében indított megfeleltetési eljárás. Az EU-szabályoknak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal – közölte a pesti tőzsde honlapján csütörtök reggel a magyar olajtársaság.

Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat Magyarország nem veszi figyelembe
A Világgazdaság cikke felidézi, a Fővárosi Törvényszék március 18-án meghozott jogerős végzésével döntött arról, hogy Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el. 

A Törvényszék döntésének indokolása részletesen kitér azokra a jogsértésekre, melyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek ezekben a horvátországi eljárásokban, különösen is és részletesen kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását. 

Az ICSID és UNCITRAL választottbíróságok azon megállapítása után, hogy a korrupció nem volt bizonyított, illetve az Interpol körözést megszüntető döntése után a mai bírósági döntés egy újabb jelentős mérföldkő az elnök-vezérigazgatót, illetve a Molt Horvátország részéről ért jogszerűtlenségek hosszú sorának orvoslásában.

Ismert, a magyar–horvát viszony jelenleg is terhelt, az ukrán olajblokád miatt felértékelődő Adria olajvezeték üzemeltetője, a Janaf ugyanis a magyar olajvállalat alapján az indokoltnál sokkal magasabb árat követel a tranzitért. A Mol és a Slovnaft újabb ezért múlt héten formális panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnak az Adria kőolajvezeték üzemeltetőjének visszaélésszerű árképzése miatt. A Janaf ráadásul vonakodik állást foglalni a Mol által rendelt orosz olaj szállítása ügyében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

