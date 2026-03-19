Így reagált a Fővárosi Törvényszék a Hernádi Zsolt Mol-vezér ellen hozott horvát bírósági elítélő határozatokra

Lezárult Hernádi Zsolt ügyében indított megfeleltetési eljárás. Az EU-szabályoknak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal – közölte a pesti tőzsde honlapján csütörtök reggel a magyar olajtársaság.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Világgazdaság cikke felidézi, a Fővárosi Törvényszék március 18-án meghozott jogerős végzésével döntött arról, hogy Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el.

A Törvényszék döntésének indokolása részletesen kitér azokra a jogsértésekre, melyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek ezekben a horvátországi eljárásokban, különösen is és részletesen kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását.

Az ICSID és UNCITRAL választottbíróságok azon megállapítása után, hogy a korrupció nem volt bizonyított, illetve az Interpol körözést megszüntető döntése után a mai bírósági döntés egy újabb jelentős mérföldkő az elnök-vezérigazgatót, illetve a Molt Horvátország részéről ért jogszerűtlenségek hosszú sorának orvoslásában.

Ismert, a magyar–horvát viszony jelenleg is terhelt, az ukrán olajblokád miatt felértékelődő Adria olajvezeték üzemeltetője, a Janaf ugyanis a magyar olajvállalat alapján az indokoltnál sokkal magasabb árat követel a tranzitért. A Mol és a Slovnaft újabb ezért múlt héten formális panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnak az Adria kőolajvezeték üzemeltetőjének visszaélésszerű árképzése miatt. A Janaf ráadásul vonakodik állást foglalni a Mol által rendelt orosz olaj szállítása ügyében.