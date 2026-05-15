A védett üzemanyagárak eltörlését kérik közgazdászok Kapitány Istvántól

Úgy fogalmaznak: a rendelkezés csak látszólag segíti a lakosságot és a vállalkozásokat, hiszen végső soron mindenki megfizeti az üzemanyagok valós költségét valamilyen módon: áruhiány, későbbi magasabb árak, szennyezett levegő vagy éppen alacsonyabb állami jóléti kiadások formájában, hiszen akár több százmilliárd forint bevételkiesést jelenthet az – egyébként is brutális hiánnyal küszködő – államháztartás számára. Ez azzal a kockázattal is jár, hogy túlzott hiány miatt az EU akár az összes uniós támogatást felfüggeszti számunkra – írják.

A védett ár kivezetése és a jövedéki adó megemelése szerintük elfogadhatóvá válna a lakosság számára, ha a fentieket tudatosítaná a kormány, illetve az ehhez szociális kompenzációs intézkedéseket is társít.

A védett üzemanyagárakat március elején vezette be a kormány, a benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik.














