A védett üzemanyagárak eltörlését kérik közgazdászok Kapitány Istvántól

Tizenkét közgazdász írt nyílt levelet Kapitány István gazdasági és energetiai miniszternek a védett üzemanyagárak mielőbbi kivezetését sürgetve. Indoklásukban arra hivatkoznak, hogy a jelenlegi árak fenntartása az eddigieknél is súlyosabb gazdasági problémákat okozna.

2026. 05. 15. 18:54
Úgy fogalmaznak: a rendelkezés csak látszólag segíti a lakosságot és a vállalkozásokat, hiszen végső soron mindenki megfizeti az üzemanyagok valós költségét valamilyen módon: áruhiány, későbbi magasabb árak, szennyezett levegő vagy éppen alacsonyabb állami jóléti kiadások formájában, hiszen akár több százmilliárd forint bevételkiesést jelenthet az – egyébként is brutális hiánnyal küszködő – államháztartás számára. Ez azzal a kockázattal is jár, hogy túlzott hiány miatt az EU akár az összes uniós támogatást felfüggeszti számunkra – írják.

A védett ár kivezetése és a jövedéki adó megemelése szerintük elfogadhatóvá válna a lakosság számára, ha a fentieket tudatosítaná a kormány, illetve az ehhez szociális kompenzációs intézkedéseket is társít. 

A védett üzemanyagárakat március elején vezette be a kormány, a benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik.


 


 

 

 

 



 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
