Rendkívüli

Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

Rendkívüli

Gulyás Gergely: Politikai bosszút folytat a Tisza Krausz Ferenc alapítványa ellen

védett árKapitány Istvánüzemanyag

A Tisza-kormány heteken belül megszüntetheti a védett üzemanyagárat

Új rendeletet adott ki Kapitány István gazdasági miniszter, amiből kiderül, hogy a védett benzinár megtartásához szükséges üzemanyagkészletet legfeljebb június 30-ig biztosítja a kormány, ha előbb elfogy a most kijelölt mennyiség, akkor addig sem. Bár a kampányban Magyar Péter még 480 forintos védett árat követelt, most az 595 forintos szintet sem akarják tartani. A tiszás sajtó azzal magyarázkodik, hogy sokkal drágább a kőolaj a világpiacon, mint akkor volt, amikor az Orbán-kormány bevezette a védett árat. Az Ellenpont szerint ez azonban nem igaz, már március 9-én is járt azon a szinten a Brent olaj ára, mint ahol most van.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 05. 16. 8:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A baloldali közgazdászok azonnal megszüntetnék a védett árat

A Tisza-kormányt támogató közgazdászok elkezdték a közvélemény felkészítését a védett benzinár megszüntetésére, és egy nyílt levelet írtak Kapitány Istvánnak – az Ellenpont szerint nyilvánvalóan azért, hogy a választók is értesüljenek arról, hogy szerintük meg kellene szünetni a védett árat.

A közgazdászok, akik között olyan nevek szerepelnek, mint a legutóbb Márki-Zay Péter mellett felbukkanó Mellár Tamás, vagy a baloldali sajtó állandó stúdióvendége, Pogátsa Zoltán, arra kérik Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy szüntesse meg az üzemanyagok védett árát, mert az azt az illúziót kelti, hogy a kormány meg tudja állítani a nemzetközi folyamatok hatásait az ország határánál, ezzel azonban súlyosabb gazdasági problémát idéz elő.

A nyílt levél aláírói szerint ráadásul – teszi hozzá a lap – a védett ár a leggazdagabbaknak kedvez, mert a lakosság leggazdagabb tíz százaléka mintegy tízszer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebbek tíz százaléka, így előbbiek tízszer akkora támogatást kapnak, mint az utóbbiak. A lap megjegyzi, ez a szokásos torz baloldali érvelés a kedvezmények ellen, amelyeket azzal utasítanak el, hogy egy gazdag ember több kedvezményes árú terméket tud venni, ezért ne vehessen a szegény se.

Az Ellenpont szerint érdemes megjegyezni, hogy az Orbán-kormány határidő nélkül hosszabbította meg a védett árat, tehát ahhoz, hogy érvényben maradjon, nem kell módosítgatni  Ez pedig különösen érdekes annak tükrében, hogy a választási kampányban Magyar Péter még 480 forintos benzinárat követelt az akkori kormánytól, de a választások után máris elillant az ígérete.

Az Ellenpont teljes cikkét ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekHormuzi szoros

Robert C. Castel: Tengeri háborús kockázat

Robert C. Castel avatarja

Amikor a biztosítás hadszíntérré válik: a szoros, amely önmagát zárta le.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu