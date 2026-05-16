A Tisza-kormány heteken belül megszüntetheti a védett üzemanyagárat

A baloldali közgazdászok azonnal megszüntetnék a védett árat

A Tisza-kormányt támogató közgazdászok elkezdték a közvélemény felkészítését a védett benzinár megszüntetésére, és egy nyílt levelet írtak Kapitány Istvánnak – az Ellenpont szerint nyilvánvalóan azért, hogy a választók is értesüljenek arról, hogy szerintük meg kellene szünetni a védett árat.

A közgazdászok, akik között olyan nevek szerepelnek, mint a legutóbb Márki-Zay Péter mellett felbukkanó Mellár Tamás, vagy a baloldali sajtó állandó stúdióvendége, Pogátsa Zoltán, arra kérik Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy szüntesse meg az üzemanyagok védett árát, mert az azt az illúziót kelti, hogy a kormány meg tudja állítani a nemzetközi folyamatok hatásait az ország határánál, ezzel azonban súlyosabb gazdasági problémát idéz elő.

A nyílt levél aláírói szerint ráadásul – teszi hozzá a lap – a védett ár a leggazdagabbaknak kedvez, mert a lakosság leggazdagabb tíz százaléka mintegy tízszer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebbek tíz százaléka, így előbbiek tízszer akkora támogatást kapnak, mint az utóbbiak. A lap megjegyzi, ez a szokásos torz baloldali érvelés a kedvezmények ellen, amelyeket azzal utasítanak el, hogy egy gazdag ember több kedvezményes árú terméket tud venni, ezért ne vehessen a szegény se.

Az Ellenpont szerint érdemes megjegyezni, hogy az Orbán-kormány határidő nélkül hosszabbította meg a védett árat, tehát ahhoz, hogy érvényben maradjon, nem kell módosítgatni Ez pedig különösen érdekes annak tükrében, hogy a választási kampányban Magyar Péter még 480 forintos benzinárat követelt az akkori kormánytól, de a választások után máris elillant az ígérete.