Óriási vízügyi fejlesztések valósultak meg az elmúlt évtizedben

Az elmúlt napokban éles vita alakult ki a hazai vízgazdálkodás és az aszálykezelés helyzetéről. Magyar Péter miniszterelnök határozott kritikát fogalmazott meg a korábbi évek fejlesztéseivel kapcsolatban, a nyilvánosan elérhető adatok és a megvalósult vízügyi nagyberuházások listája azonban egészen más képet mutat. A frissen felálló agrárkormányzat már a konkrét megoldásokon dolgozik, és egy, az egyéni felelősségre, valamint a tudományra épülő stratégiával védené meg a hazai mezőgazdaságot a szélsőséges időjárástól.

Schweickhardt Gyula
2026. 05. 16. 6:35
Fotó: Karnok Csaba
Az aszály elleni azonnali intézkedésekhez a kormány 2025-ben 4,7 milliárd forintot különített el a vízügyi ágazat számára, amelyből többek között vízvisszatartási és vízpótlási beavatkozásokat finanszíroztak. Az állami vízilétesítményeken keresztül biztosított öntözővízhez a gazdálkodók 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben is díjmentesen juthattak hozzá.

A klímaváltozás alakítja a jövőt

A komoly infrastrukturális háttér ellenére a klímaváltozás továbbra is folyamatos kihívások elé állítja a szektort. A heves aszályok ma már állandósuló jelenségnek számítanak a Kárpát-medencében. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a héten Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter vis maior helyzetet jelent be a vízhiány miatt. A tárcavezető egy átfogó interjúban vázolta fel a hosszú távú szakmai terveket. A miniszter szerint a támogatások puszta kifizetése helyett a teljes kockázatvállalási rendszert újra kell gondolni.

Az új agrárvezető szerint hosszú távon lehetetlen fenntartani azt a gyakorlatot, amely kizárólag az állami segítségtől várja a túlélést a természeti káresemények után. 

Bóna Szabolcs kifejezetten fontosnak tartja a gazdatársadalom edukációját és a tudatos földhasználatot. Kiemelte, hogy ma már a tudományos kutatások pontosan megmutatják, mely területeken lehetetlen nyereségesen termelni bizonyos növényeket. Ha egy gazdálkodó a rendelkezésre álló adatok ellenére ismételten kukoricát vet egy olyan földön, ahol az elmúlt öt évben folyamatosan veszteséget termelt, ott komolyan felmerül az egyéni felelősség kérdése.

Milyen jövő várhat az agráriumra?

Az agrárium jövőjét a minisztérium egy adatvezérelt, a valós fogyasztói igényekre építő rendszerben látja. A szaktanácsadókból, az egyetemi kutatásokból és az információs hálózatokból álló tudásbázis a jövőben komoly segítséget ad a termelőknek a helyes döntések meghozatalában. Az új kormányzat egy olyan modern, versenyképes mezőgazdaság megteremtésén dolgozik, amely az eddig megvalósult vízügyi beruházásokra és az okos technológiákra támaszkodva képes sikeresen és nyereségesen alkalmazkodni a megváltozott éghajlati viszonyokhoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

