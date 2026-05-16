Trump utasítására likvidálták az Iszlám Állam második emberét

Az amerikai elnök bejelentette, hogy Abu-Bilal al-Minuki, az ISIS második számú globális vezetője, az amerikai és nigériai erők által végrehajtott művelet során meghalt. Donald Trump közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.

2026. 05. 16. 7:38
Donald Trump Fotó: ALEX WROBLEWSKI Forrás: AFP
Az amerikai elnök bejegyzésében nem hozta nyilvánosságra a művelet pontos helyszínét.

Al-Minuki nigériai állampolgár, az amerikai szövetségi nyilvántartás szerint 2023-ban a korábbi Biden-kormányzat különösen veszélyes globális terroristának minősítette. Trump, aki korábban azzal vádolta Nigériát, hogy nem védi meg a keresztényeket az északnyugati iszlamista militánsoktól, megköszönte a nigériai kormánynak az akcióban való részvételét – írta a Reuters.

Nigéria tagadja, hogy bármely vallást diszkriminálna, és azt állítja, hogy biztonsági erői mind a keresztényeket, mind a muszlimokat megtámadó fegyveres csoportokat veszik célba.

Az Egyesült Államok korábban, decemberben már végrehajtott támadásokat az Iszlám Államhoz kapcsolódó militáns csoport ellen Nigériában. Azóta Washington bevetett drónokat és kétszáz katonát, hogy kiképzést és hírszerzési támogatást nyújtson a nigériai hadseregnek az Iszlám Állammal és az al-Kaidával kapcsolatos lázadások ellen, amelyek Nyugat-Afrikában terjednek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
